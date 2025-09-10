मराठवाडा

Beed News : अशोक थोरात यांचे निलंबन रद्द; राज्य कामगार विमा सोसायटीचे संचालक म्हणून दिली प्रतिनियुक्ती

बीडचे जिल्हा शल्यचिकित्सक असताना राज्य शासनाने निलंबित केलेले डॉ. अशोक थोरात यांचे निलंबन अखेर शासनाने केले रद्द.
ashok thorat

ashok thorat

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड - बीडचे जिल्हा शल्यचिकित्सक असताना राज्य शासनाने निलंबित केलेले डॉ. अशोक थोरात यांचे निलंबन अखेर शासनाने रद्द केले आहे. मात्र त्यांना बीडलाच पुनर्नियुक्ती न देता त्यांना राज्य कामगार विमा सोसायटीचे म्हणून प्रतिनियुक्ती देण्यात आली आहे. आपले निलंबन रद्द व्हावे यासाठी डॉ. अशोक थोरात यांनी न्यायालयीन लढाई सुरु केल्यानंतर शासनाने ही भूमिका घेतली आहे.

Loading content, please wait...
Beed
suspension

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com