मराठवाडा

Education Awards: डॉ. जे. पी. नाईक आदर्श राज्य शिक्षक पुरस्काराने स्वारातीमच्या दोन प्राध्यापकांचा गौरव

डॉ. जे. पी. नाईक आदर्श राज्य शिक्षक पुरस्काराने स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातील दोन वरिष्ठ प्राध्यापकांचा गौरव; सलग दोन वर्षे मिळालेल्या सन्मानामुळे विद्यापीठाच्या शैक्षणिक गुणवत्तेला राज्यस्तरीय मान्यता
Two SRTMU professors honoured with state teacher awards

Two SRTMU professors honoured with state teacher awards

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवीन नांदेड : महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातर्फे दिला जाणारा प्रतिष्ठित ‘डॉ. जे. पी. नाईक आदर्श राज्य शिक्षक पुरस्कार’ स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातील दोन वरिष्ठ प्राध्यापकांना मिळाला आहे. वर्ष २०२४-२५ साठी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. ज्ञानेश्वर पवार, तर वर्ष २०२५-२६ साठी नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळाचे संचालक डॉ. शैलेश वाढेर यांची या पुरस्कारासाठी निवड झाली आहे. सलग दोन वर्षे विद्यापीठातील प्राध्यापकांना हा राज्यस्तरीय सन्मान मिळणे ही विद्यापीठाच्या शैक्षणिक गुणवत्तेची महत्त्वपूर्ण पावती मानली जात आहे.

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