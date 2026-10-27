Sukhapuri Crime : घुंगर्डे हदगाव खून प्रकरणात पोलिसांची वेगवान कारवाई; गुन्हा दाखल होण्यापूर्वीच संशयित आरोपी ताब्यात

- अशोक चांगलेसुखापुरी - अंबड तालुक्यातील घुंगर्डे हदगाव येथे २६ वर्षीय तरुणाचा धारदार हत्याराने वार करून खून झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. तुकाराम जगन काकडे असे मृत तरुणाचे नाव असून, या प्रकरणात त्याचा लहान भाऊ रामेश्वर जगन काकडे (वय २२) याच्यावर संशय निर्माण झाल्यानंतर गोंदी पोलिसांनी त्याला तात्काळ ताब्यात घेतले. पोलिसांनी गुन्हा दाखल होण्यापूर्वीच प्राथमिक तपासाला गती देत गोपनीय माहितीच्या आधारे संशयित आरोपी निष्पन्न केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..मंगळवार, दि. २७ ऑक्टोबर रोजी सकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास घुंगर्डे हदगाव येथील जगन अश्रुबा काकडे यांच्या शेतातील आखाड्यावर तुकाराम काकडे याचा खून झाल्याची माहिती गोंदी पोलिसांना मिळाली. माहिती मिळताच गोंदी पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सहायक पोलीस निरीक्षक अमोल गुरले, पोलीस उपनिरीक्षक संतोष मुपडे, पोलीस उपनिरीक्षक किरण हावले आणि पोलीस पथकाने घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली..कौटुंबिक वादाची पार्श्वभूमी समोरघटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला. मयताच्या नातेवाइकांकडून गोपनीयरीत्या माहिती संकलित करून प्राथमिक चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत तुकाराम काकडे हा दारूच्या नशेत आई-वडील व भावाला शिवीगाळ करून वारंवार मारहाण करीत असल्याची माहिती समोर आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या कौटुंबिक वादाच्या पार्श्वभूमीवर त्याचा लहान भाऊ रामेश्वर काकडे याच्यावर संशय निर्माण झाला..प्राथमिक तपासानुसार, सोमवार, दि. २६ ऑक्टोबर रोजी रात्री साडेनऊ ते दहा वाजण्याच्या दरम्यान कुऱ्हाडीने वार करून तुकाराम याचा खून झाल्याचा संशय आहे. या प्रकरणात रामेश्वर काकडे याचा सहभाग असल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाल्याने पोलिसांनी त्याला तात्काळ ताब्यात घेतले..वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली तपासया प्रकरणाची माहिती मिळताच गोंदी पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन प्राथमिक पुरावे व माहितीच्या आधारे तपासाची दिशा निश्चित केली. गोपनीय माहिती संकलित करणे, नातेवाइकांकडे चौकशी करणे आणि संशयिताची ओळख पटविणे या माध्यमातून पोलिसांनी वेगाने तपास केला.ही कारवाई जालना जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक तेघबीर सिंह संधू, अपर पोलीस अधीक्षक विक्रम साळी आणि अंबडचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी सिद्धेश्वर धुमाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली..या कारवाईत सहायक पोलीस निरीक्षक अमोल गुरले, पोलीस उपनिरीक्षक संतोष मुपडे, पोलीस उपनिरीक्षक किरण हावले, पोलीस अंमलदार बालाजी पदमाने तसेच पोलीस अंमलदार हावले, सिद्दीकी, भोजने, भवरे व खरात यांनी सहभाग घेतला.या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून, आवश्यक कायदेशीर कार्यवाही पोलिसांकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.