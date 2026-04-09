Mahur Renuka Devi temple donation: माहूरगड येथील श्री रेणुकादेवी संस्थानाच्या ११ दानपेट्या उघडल्या; रोख, सोने-चांदीसह ६५ लाखांहून अधिक रकमेची नोंद

माहूर : माहूरगड येथील श्री रेणुकादेवी संस्थानच्या मंदिरामधील सभा मंडपातील-४ दानपेट्या,महालक्ष्मी माता-१,तुळजाभवानी माता-१,मंदिर परिसरातील-२ व परशुराम मंदिराकडे -३ असे एकूण ११ दानपेट्या ता.८ रोजी उघडण्यात आल्या आहेत.त्यात मागील एक महिन्यातील श्री रेणुका देवी संस्थानचे सर्व बाजूने मिळून एकत्रित उत्पन्न हे एकूण रक्कम रुपये ६५ लाख ७ हजार ६१७ रुपये इतके झाले आहे..माहूर तहसीलदार तथा श्री रेणुकादेवी संस्थानाचे कोषाध्यक्ष अभिजीत जगताप विश्वस्त चंद्रकांत भोपी,संजय काण्णव,अरविंद देव,बालाजी जगत,व्यवस्थापक विजय राऊत,लेखापाल योगेश साबळे,सुरक्षा अधिकारी महादेव मुंडे यांच्या उपस्थितीत सर्व ११ दानपेटी उघडण्यात आल्या.दानपेटी उघडून दानपेटीतील भाविक भक्तांनी अर्पण केलेले दानद्रव्य,रोख रकमेचे मोजमाप करण्यात आले.यामध्ये निघालेल्या मौल्यवान सोने,चांदीच्या धातूंची संस्थानचे अधिकृत सोनार सुशिल टाक यांच्या मार्फत पारख करून घेण्यात आली..नोटांचे तपशील: दानपेटी मध्ये ५००,२००,१००, ५०,२०,१०, ५ रुपयांच्या नोटा व नाणी निघालेल्या आहेत.बुधवारी मोजदाद केलेल्या सर्व दानपेटीमधून एकूण रक्कम रुपये २० लक्ष ६३ हजार ४७० रुपये रोख रक्कम निघाली आहे.तर भाविकांनी दानपेटी मध्ये दान केलेले सोन्याचे दागिने वजन ४१ ग्रॅम ७४० मिली,एकूण सोन्याच्या नथा १५ नग,एकूण चांदीचे वजन १ किलो ४७१ ग्रॅम,परशुराम पाळण्यातील चांदीचे वजन (पाळणे)७६५ ग्रॅम इतके झाले आहे.ता.११ मार्च ते ता.७ एप्रिल या कालावधीत रोख रक्कम स्वरुपात देणगी विभागामध्ये प्राप्त झालेली रक्कम रुपये -१६ लक्ष ७० हजार १८० रुपये,ऑनलाईन प्राप्त झालेली देणगी रुपये रक्कम-१४ लक्ष ५० हजार ३९० रुपये,पावती प्रमाणे प्राप्त झालेल्या सोने,चांदी-एकूण सोन्याचे वजन ५ ग्रॅम ४३० मिली,एकूण चांदीचे वजन ८३२ ग्रॅम ७३० मिली असे आहे..गेल्या एक महिन्यातील श्री रेणुका देवी संस्थानचे सर्व बाजूने मिळून एकत्रित उत्पन्न हे एकूण रुपये रक्कम ६५ लाख ७ हजार ६१७ रुपये इतके झाले आहे.जागतिक स्तरावर सोन्या-चांदीच्या दरामध्ये झालेली वाढ,बाजारात असलेली मंदी या काळातही संस्थांनाला भाविकांनी दान स्वरूपात भरभरून आर्थिक तसेच सोने-चांदी स्वरूपात दान केले आहे हे विशेष!