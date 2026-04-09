Beed News: ग्रामीण भागात उन्हाळी वाळवणासाठी महिलांची लगबग; यंत्रांमुळे महिलांना रोजगारही मिळाला; शहरात रेडीमेड पदार्थांना पसंती

टाकरवण: उन्हाळ्याची तीव्रता वाढू लागताच गृहिणींच्या उन्हाळी कामांची म्हणजेच कुरडई, पापड, खारवड्या आदी तयार करण्याची लगबग सुरू झाली आहे. घरांच्या अंगणात महिला उन्हाळी वाळवणाची कामे करताना दिसत आहेत..कुरडई, पापडांबरोबरच उपवासाचे पदार्थ म्हणजेच बटाट्याचे चिप्स, किस, बटाटा आणि साबुदाण्याची चकली व पापड केले जात असून, बटाट्यांच्या मागणीतही वाढ झाली आहे. वर्षभरासाठी वाळवणाचे उन्हाळी खाद्यपदार्थ बनविण्यासाठी महिलांमध्ये लगबग दिसत आहे..वाळवणाचे पदार्थ वर्षभर घरात एखाद्या समारंभात किंवा सणावारासह उपवासासाठी तळून वापरले जातात. हा वाळवणा घरात असावा, यासाठी महिलांची धडपड सुरू असते. सध्या ग्रामीण भागात गावागावांत घरांसमोर वर्षभर लागणाऱ्या शेवया, कुरडया, पापड, खारवडी आदी उन्हाळी कामे सुरू असल्याचे पाहावयास मिळत आहे..एकमेका साह्य करू...हे काम एकटी-दुकटीला जड वाटत असल्याने 'एकमेका साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ' या उक्तीचा प्रत्यय ग्रामीण भागात येतो. गावागावांत महिला एकत्र येऊन हे पदार्थ बनवितात. हे पदार्थ बनविण्यासाठी आता विविध यंत्रे उपलब्ध झाली आहेत, तसेच बाजारात तयार पदार्थ मिळत असल्याने आणि आता बचत गटांच्या समूह उद्योगातून पदार्थ उपलब्ध होत असल्याने विकत घेतले जातात. परंतु, ग्रामीण भागात आजही महिला समूहाने हे पदार्थ घरीच तयार करतात..रेडीमेड पदार्थांना पसंतीशहरात वाळवण करण्याची परंपरा नाही. शहरी महिलांना नोकरीमुळे वेळ मिळत नाही. त्यामुळे रेडीमेड पदार्थ ऑर्डर देऊन बनवून घेतले जातात. रेडीमेड पदार्थांच्या ऑर्डरचे भाव किलोमध्ये अशाप्रकारे आहेत. कुरडई (गहू, तीळ) ४०० रुपये किलो, शेवया (रवा) १०० किलो, शेवया (गहू) २०० किलो, पापड्या १०० ते २०० रुपये, खरवड्या ३०० रुपये किलो, पापड, वेफर्स १०० नग १०० ते २००, साबुदाणा चकली ३०० किलो, ज्वारी पापड १०० नग २०० रुपये, तांदूळ पापड १०० नग २०० रुपयांप्रमाणे आहेत.