मराठवाडा

Beed News: ग्रामीण भागात उन्हाळी वाळवणासाठी महिलांची लगबग; यंत्रांमुळे महिलांना रोजगारही मिळाला; शहरात रेडीमेड पदार्थांना पसंती

Traditional Snacks Include Papad, Chips, Kurday: टाकरवणच्या ग्रामीण भागात महिलांची उन्हाळी खाद्यपदार्थ तयार करण्याची जोरदार तयारी सुरु आहे.
टाकरवण: उन्हाळ्याची तीव्रता वाढू लागताच गृहिणींच्या उन्हाळी कामांची म्हणजेच कुरडई, पापड, खारवड्या आदी तयार करण्याची लगबग सुरू झाली आहे. घरांच्या अंगणात महिला उन्हाळी वाळवणाची कामे करताना दिसत आहेत.

