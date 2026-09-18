मराठवाडा

Chhatrapati Sambhajinagar crime control: दहशत माजवणाऱ्या संदिप फटाकडेला छ. संभाजीनगर जिल्ह्यातून एक वर्षासाठी हद्दपार

खुलताबाद पोलिसांची कारवाई; शेखपुरवाडीतील दहशत माजवणारा संदिप फटाकडे एक वर्षासाठी जिल्हाबाहेर
Criminal Sandeep Phatakade Externed from Chhatrapati Sambhaji Nagar District

Criminal Sandeep Phatakade Externed from Chhatrapati Sambhaji Nagar District

Sakal

आरेफ पटेल
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टाकळी राजेराय : गेल्या काही वर्षापासुन खुलताबाद पोलिस स्टेशन हद्दीतील बाजार सांवगी पोलिस चौकी अंतर्गत बाजार सांवगी, शेखपुरवाडी, सोबलगाव व परिसरात आपल्या आडदांड वृत्तीमुळे दहशत पसरवणार्या तालुक्यातील शेखपुरवाडी येथिल संदिप दादासाहेब फटाकडे वय (२६ वर्ष) याला छ. संभाजीनगर जिल्ह्यातुन हद्दपार करण्यात आले आहे.

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