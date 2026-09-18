Chhatrapati Sambhajinagar crime control: दहशत माजवणाऱ्या संदिप फटाकडेला छ. संभाजीनगर जिल्ह्यातून एक वर्षासाठी हद्दपार

टाकळी राजेराय : गेल्या काही वर्षापासुन खुलताबाद पोलिस स्टेशन हद्दीतील बाजार सांवगी पोलिस चौकी अंतर्गत बाजार सांवगी, शेखपुरवाडी, सोबलगाव व परिसरात आपल्या आडदांड वृत्तीमुळे दहशत पसरवणार्या तालुक्यातील शेखपुरवाडी येथिल संदिप दादासाहेब फटाकडे वय (२६ वर्ष) याला छ. संभाजीनगर जिल्ह्यातुन हद्दपार करण्यात आले आहे..किरकोळ व झुल्लक कारणामुळे भाडंणतंटा करून त्यास जातीय वादाचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करित असतो. त्यामुळे बाजार सांवगी व परिसरात दहशत निर्माण करत असल्यामुळे कोणतेच सर्व सामान्य व्यक्ती त्या विरुद्ध तक्रार देत नव्हते. त्यामुळे अधिक धोका निर्माण झाला होता..त्यामुळे संदिप विरूद्ध उपविभागिय अधिकारी यांच्याकडे हदादपारीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यावर सुनावणी होउन त्यास एक वर्षासाठी जिल्हा हद्दपार करण्यात आले. त्यानुसार त्यास राजुर जिल्हा जालना याठिकाणी नातेवाईकाकडे सोडण्यात आले. ही कामगिरी सहाय्यक पोलिस अधिक्षक अपराजिता अग्निहोञी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक प्रशांत महाजन ,राजेश पाटील, नवनाथ कोल्हे, योगेश्वर ताठे, सुनिल लहाने, दादाराव तिडके आदिंनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.