मराठवाडा

Heritage Alert: टाकळी राजेरायची ऐतिहासिक वेशी ढासळली; प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे वारसा नामशेष होण्याच्या मार्गावर

टाकळी राजेरायची ऐतिहासिक वेशी ढासळली; प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे शतकांपूर्वीची वारसा-वास्तू नामशेष होण्याच्या मार्गावर
239-year-old historic gateway collapses in Takli Rajerai Khultabad due to heavy rain heritage conservation issue

239-year-old historic gateway collapses in Takli Rajerai Khultabad due to heavy rain heritage conservation issue

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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आरेफ नुरजहाँ गफुर पटेल

टाकळी राजेराय : गेल्या दोन तीन दिवसापासुन सूरू असलेल्या पावसामुळे खुलताबाद तालुक्यातील टाकळी राजेराय येथिल ऐतिहासीक वेशीचा वरचा भाग सोमवारी पहाटे पडला. पडलेला भाग जिन्यामधेच पडल्यामुळे इतर हानी झाली नाही.

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