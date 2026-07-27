Heritage Alert: टाकळी राजेरायची ऐतिहासिक वेशी ढासळली; प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे वारसा नामशेष होण्याच्या मार्गावर

आरेफ नुरजहाँ गफुर पटेलटाकळी राजेराय : गेल्या दोन तीन दिवसापासुन सूरू असलेल्या पावसामुळे खुलताबाद तालुक्यातील टाकळी राजेराय येथिल ऐतिहासीक वेशीचा वरचा भाग सोमवारी पहाटे पडला. पडलेला भाग जिन्यामधेच पडल्यामुळे इतर हानी झाली नाही..निजाम राजवटीत तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या या गावात इतिहासाचे साक्ष देणारे अनेक वारसे होते. यात कोर्ट , कचेरी, राजाचा महल, पोलिस ठाणे, घोडे आणि हत्तीसाठी विशेष सुविधा, मुसाफिरांनसाठी राहण्यासाठी वेगळी व्यवस्था, सुसज्ज शाळा आदी वारसे मोठ्या डौलाने उभे होते. परंतु प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे यातील अनेक वारसे लुप्त झाले असुन आता ते इतिहास जमा झाले आहेत. परंतु जे राहिले आहेत तेही आता सवर्धनाअभावी लुप्त होत आहे..वेशीवर मोडीभाषेतील शिलालेखया वेशीवर मोडीभाषेत एक शिलालेख कोरलेले असुन यात शके १७०९ असा उल्लेख स्पष्ट दिसत आहे. त्याआधारे त्या वेशिला जवळपास २३९ वर्ष झाले असल्याचा पुरावा उपलब्ध आहे. इतके ऐतिहासिक वास्तु असताना देखिल प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे ते नामशेष होत आहे..सकाळने आधिच वर्तवली होती शक्यताया वेशीबाबत दै. सकाळमध्ये तीन महिन्याअगोदरच या बाबत वृत्त प्रकाशात करत शक्यता वर्तवण्यात आली होती. देखरेखीअभावी या वास्तुवर झाडे उगवली असुन, वेळीच या वस्तुचे सर्वधन न केले गेल्यास हेही इतिहास जमा होतील..स्वतंञ्यानंतर अस्तित्वात होती ग्रामपंचायतस्वातंञ्यानंतर जेव्हा ग्रामपंचायती अस्तित्वात आल्या तेव्हापासुन या वेशीतुनच ग्रामपंचायतीचा कारभार सुरू होता. गेल्यावर्षीच ग्रामपंचायतीचे नविन इमारतीत स्थलांतर करण्यात आले होते. परंतु आता परत देखरेखीअभावी ही वास्तु लुप्त होत आहे..नागरीक म्हणतात...1) इब्राहिम पटेलआधिच अनेक वारसे नष्ठ झाली आहेत. त्यातही आता उरले सुरले वास्तुचे वेळीच सर्वधन न केल्या जात असल्यामुळे तेही नष्ठ होतील.2) समिर पटेल (विद्यालयीन तरुण)ऐतिहासिक गाव असताना देखिल आम्हाला काही खुणाच पाहण्यास मिळाल्या. आता त्याही नष्ट होत असल्यामुळे भविष्यात आमच्या नंतरच्या पिढीला त्या फक्त कथेतुनच समजाव्या लागतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.