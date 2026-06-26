मराठवाडा

Takli Rajerai vet hospital crisis: टाकळी राजेराय पशुवैद्यकीय रुग्णालयात मनुष्यबळ व सुविधांचा अभाव; नऊ हजार जनावरांचे आरोग्य धोक्यात

टाकळी राजेराय पशुवैद्यकीय रुग्णालयाला स्वतःची इमारत, मनुष्यबळ व मूलभूत सुविधांचा गंभीर अभाव; सहा गावांतील नऊ हजार जनावरांचे आरोग्य धोक्यात, शेतकरी व पशुपालकांची जिल्हा परिषदेकडे तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी
Poor facilities at Takli Rajeray veterinary hospital endanger 9000 livestock

Poor facilities at Takli Rajeray veterinary hospital endanger 9000 livestock

Sakal

आरेफ पटेल
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टाकळी राजेराय : खुलताबाद तालुक्यातील टाकळी राजेराय येथिल पशुवैद्यकीय रुग्णालयाअंतर्गत असलेल्या सहा गावातील नउ हजार जनावरांचे अपुरे मनुष्यबळ, नसलेल्या सोईसुविधेमुळे नउ हजार जनावरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

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