Takli Rajerai vet hospital crisis: टाकळी राजेराय पशुवैद्यकीय रुग्णालयात मनुष्यबळ व सुविधांचा अभाव; नऊ हजार जनावरांचे आरोग्य धोक्यात

टाकळी राजेराय : खुलताबाद तालुक्यातील टाकळी राजेराय येथिल पशुवैद्यकीय रुग्णालयाअंतर्गत असलेल्या सहा गावातील नउ हजार जनावरांचे अपुरे मनुष्यबळ, नसलेल्या सोईसुविधेमुळे नउ हजार जनावरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. .टाकळी राजेराय सह लामणगाव, म्हैसमाळ, अब्दुलपुर, विरमगाव, जमालवाडी येथिल पशुधनासाठी टाकळी येथे तीस ते चाळीस वर्षापासुन श्रेणी — एक चे रुग्णालय आहे. परंतु या रुग्णालयाला अद्यापही स्वताची इमारत नाही. दिड वर्षापुर्वीपर्यंत हे रुग्णालय बाजारपट्टीजवळील गिरजा दुध संस्थेच्या इमारतीत होते. परंतु ही इमारत पडल्यामुळे हे रुग्णालय ग्रामपंचायतीच्या एका जुन्या इमारतीत सुरू आहे. त्याही इमारतीत ग्रामपंचायतीचे साहित्य पडलेले असल्यामुळे त्याही ठिकाणी आडवे परदे लावण्याची वेळ आली आहे..या परिसरातील अधिकतर शेतकरी शेतीला पुरक म्हणुन दुग्धव्यवसाय करतात, तर अनेक जण व्यवसाय म्हणुनही दुध उत्पादन करतात. परंतु जनावरांचे बाजारभाव, खाद्याचे भाव पाहता हा व्यवसाय तोट्याचा ठरत असतो. त्यातही शासकीय रुग्णालय असताना देखिल अपुरे मनुष्यबळ, सोईसुविधेचा अभाव यामुळे खासगी डाॅक्टरांना बोलवाले लागते. यासाठी त्यांना अतिरिक्तचे पैसै मोजावे लागत असल्यामुळे हा व्यवसाय अधिकच तोट्याचा होत आहे. येथिल रुग्णालयात कायमस्वरुपी पुरेसे मनुष्यबळ, सुसज्ज इमारत व सोईसुविधा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी येथिल शेतकरी व पशुपालकांनी नुकतेच जिल्हा परिषद सदस्याकडे केली आहे.. तीन पैकी दोन पदे भरलेली , त्यातही एक गायबसन २०२४ च्या पुनरचनेनुसार येथिल रुग्णालयात तीन जागा आहेत. त्यातील पशुधन विकास अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक ही पदे भरलेली आहे. तर बहुउद्देशिय कर्मचारी हे पद रिक्त आहे. त्यातच पशुधन पर्यवेक्षक यांना प्रतिनियुक्तीवर जिल्हा पशुधन उपायुक्तालयात ठेवण्यात आले आहे तर पशुधन विकास अधिकारी यांना पुर्ण तालुक्याचा विस्तार अधिकारी पदाची अतिरिक्त जवाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी पुर्णवेळ डाॅक्टरही ऊपलब्ध नसल्यामुळे शेतकरी व पशु पालकांना खासगी डाॅक्टरांचे खिसे भरावे लागत आहे..२०१९ च्या विसाव्या पशुगणनेनुसार रुग्णालयाअंतर्गत असलेली जनावरेगाई २८६१म्हशी १५३७शेळ्या ४१२०मेंढ्या ४०१एकुण ८९१९.पदाधिकारी म्हणतात१)प्रतिक्षा कापसे (जिप सदस्य)या परिसरातील अधिकर शेतकरी व पशुपालक दुग्धव्यवसाय करतात. त्यांच्याकडे जनावरांची संख्याही अधिक असल्यामुळे त्यांना आरोग्य सेवा मिळणे गरजेचे आहे. येथे सुसज्ज इमारत व पुर्णवेळ मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येईल व सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल.२) विजय थोरात (पशुधन विकास अधिकारी)माझ्याकडे येथिल पशुधन विकास अधिकार्यासह सपुर्ण तालुक्याचे विस्तार अधिकारी पदाचे अतिरीक्त पदभार असल्यामुळे सगळीकडे लक्ष द्यावे लागते. त्यामुळे जमेल तशी सुविधा पुरवत असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.