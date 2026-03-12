मराठवाडा

Takravan Lake Illegal Water Pumping: टाकरवण तलावातील अवैध पाणी उपशावर प्रशासनाची कारवाई; मोटारी काढल्या बाहेर

Takravan Water Issue: टाकरवण गावातील तलावातून शेतीसाठी सुरू असलेल्या अवैध पाणी उपशावर प्रशासनाने कारवाई करत मोटारी जप्त केल्या.दैनिक ‘सकाळ’मध्ये बातमी प्रसिद्ध होताच लघुपाटबंधारे विभागाने तलावाला भेट देऊन पाणीसाठा वाचवण्यासाठी पावले उचलली.
सकाळ वृत्तसेवा
टाकरवण : उन्हाचा पारा वाढताच परिसरातील जलस्रोत आटल्याने शेतकरी गावतलावातून शेतीसाठी अवैध पाणी उपसा करत आहेत. या तलावामुळे पशु-पक्ष्यांसह परिसरातील पाणीपातळीत वाढ होते.

