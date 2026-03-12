Takravan Lake Illegal Water Pumping: टाकरवण तलावातील अवैध पाणी उपशावर प्रशासनाची कारवाई; मोटारी काढल्या बाहेर

टाकरवण : उन्हाचा पारा वाढताच परिसरातील जलस्रोत आटल्याने शेतकरी गावतलावातून शेतीसाठी अवैध पाणी उपसा करत आहेत. या तलावामुळे पशु-पक्ष्यांसह परिसरातील पाणीपातळीत वाढ होते..मात्र, तलावांमध्ये जेमतेम पाणीसाठा असतानाही वीजपंपाद्वारे शेतीसाठी रात्रंदिवस उपसा सुरू आहे. यामुळे भविष्यात पशु-पक्ष्यांना पाण्याचा प्रश्न भेडसावणार असल्याबाबत दैनिक ‘सकाळ’मध्ये २६ फेब्रुवारीच्या अंकात वृत्त प्रकाशित होताच लघुपाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तलावाला भेट देऊन कारवाई करत अवैध पाणी उपसा करणाऱ्या मोटारी बाहेर काढल्या..Water Close Rumors : पाणी बंदच्या अफवेने पुणेकर धास्तावले.तलावांच्या भरोशावरच गुराढोरांची तहान भागते, तलावातील पाण्यामुळे गावातील जलस्रोतात वाढ व्हायची. मात्र, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे तलावाची दुरवस्था झाली. पाणीटंचाईची समस्या समोर येत असताना पाझर तलाव आणि गावतलाव परिसरात अनधिकृत विहिरी, जलस्रोत अडवून अवैध पाणी उपसा सुरू होता..Water Distribution : ‘बंदिस्त पाणी वितरण प्रणाली शेतकऱ्यांच्या मुळावर; परिसरातील शेती आली संकटात; जमिनीत पाणी मुरत नसल्याने जलस्रोत आटले.बुधवारी (ता. ११) लघुपाटबंधारे विभागाचे अभियंता सलगर, ग्रामविकास आधिकारी प्रताप नाईक यांनी संयुक्त कार्यवाही करत तलावातून अवैध पाणी उपसा करणाऱ्या सर्वच मोटारी काढल्या व परत तलावातून पाणी उपसा केल्यास कठोर कार्यवाही करण्यात येईल, अशा इशारा शेतकऱ्यांना दिला. यावेळी सरपंच सुनील तौर, ग्रामपंचायत सदस्य गणेश सातपुते, जनार्दन आडागळे यांच्यासह पशुपालक उपस्थित होते..अवैध पाणी उपसा रोखण्याचे आव्हानभविष्यात तीव्र पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागणार आहे. तलावालगत उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे तलावालगतच्या अनेक बागायतदारांकडून पाणी उपसा केला जात आहे. त्यातही रात्रीच्या वेळी पाणी उपसा करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. विद्युतपंप, इंधनपंपद्वारे हा पाणी उपसा केला जात आहे. कारवाईच्या भीतीने शेतकऱ्यांनी तलावातील मोटारी काढल्या असल्या, तरी तलाव परिसरात गस्ती पथक नेमून भविष्यातील अवैध पाणी उपसा रोखावा, अशी मागणी पशुपालकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.