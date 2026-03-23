Beed News: लिंबाचे भाव कडाडले; बाजारात मागणी वाढली

टाकरवण: उन्हाळ्याची चाहूल लागताच तापमानाचा पारा वाढू लागला असून, शरीराला थंडावा देणाऱ्या लिंबाच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. मात्र, मागणीच्या तुलनेत आवक घटल्याने लिंबाचे दर गगनाला भिडले आहेत. काही दिवसांपूर्वी दहा रुपयांना १५ नग मिळणारे लिंबू आता पाच रुपयांना एक या दराने विकले जात आहेत..बाजारपेठेत सरबत विक्रेते, रसवंती गृहे, हॉटेल व्यावसायिक आणि घरगुती ग्राहकांकडून लिंबाला मोठी पसंती मिळत आहे. लिंबू आरोग्यदायी आणि सी जीवनसत्त्वाचा स्रोत असल्याने उन्हाळ्यात त्याचे महत्त्व वाढते..मात्र, अलीकडेच झालेल्या अवकाळी पावसामुळे लिंबू फळांची मोठी गळ झाली असून उत्पादनात घट झाली आहे. याचा फटका पुरवठ्यावर बसला असून दरात सातत्याने वाढ होत आहे..समाधानकारक उत्पन्नाची अपेक्षाअवकाळी पावसामुळे उत्पादनात घट झाली असली तरी, सध्या मिळत असलेल्या दरामुळे समाधानकारक उत्पन्नाची अपेक्षा आहे, असे शेतकरी अशोक कदम यांनी सांगितले. तर, आवक कमी असल्याने येत्या काही दिवसांत लिंबू अजून महागण्याची शक्यता आहे, असा अंदाज व्यापारी मिथुन भुंबे यांनी वर्तवला आहे.