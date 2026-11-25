तळोदा : धुळे येथून नंदुरबार जिल्ह्यात विनंती बदली होऊन आलेल्या कर्मचाऱ्याची सुधारित वेतन निश्चिती करून वरिष्ठांकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या मोबदल्यात १५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी तळोदा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिकासह रोजंदारी कामाठीला नंदुरबार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मुद्देमालासह पकडले..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.सतपालसिंग केसरसिंग वळवी (वय ४७, रा. प्लॉट नं. ५०, राजयोगनगर, नंदुरबार) येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात वरिष्ठ लिपिक म्हणून कार्यरत आहेत; तर दुपेंद्रसिंग महेंद्रसिंग पाडवी (४२, रा. नाला, ता. अक्कलकुवा) आदिवासी विकास प्रकल्पात रोजंदारी कामाठी म्हणून काम करतात. दोघांना ताब्यात घेतले आहे. .या प्रकरणी ३९ वर्षीय पुरुष तक्रारदाराने नंदुरबार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली होती. तक्रारदाराची धुळे येथून तळोदा प्रकल्पांतर्गत विनंती बदली झाली होती. सुधारित वेतन निश्चिती करून प्रस्ताव वरिष्ठांकडे सादर करण्यासाठी वरिष्ठ लिपिक सतपालसिंग वळवी याने १५ हजार रुपयांची लाच मागितल्याचे तक्रारीत नमूद होते. .सोमवारी (ता. २३) पंचांसमक्ष कार्यालयाबाहेर लाच मागणीची पडताळणी करण्यात आली. त्यात वळवी याने लाचेची मागणी करून रक्कम स्वतः स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली. त्यानंतर तक्रारदाराकडून १५ हजार रुपये स्वीकारून वळवी याने ही रक्कम कार्यालयात जाऊन दुपेंद्रसिंग पाडवी याच्याकडे दिली. त्यामुळे दोघांनाही लाचेच्या रकमेसह पकडण्यात आले. .Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.याबाबत तळोदा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक रेश्मा अवतारे यांच्या नेतृत्वाखाली निरीक्षक संदीप पाटील व विलास पाटील, हवालदार विजय ठाकरे, जितेंद्र महाले, नरेंद्र पाटील, संदीप खंडारे, पोलिस नाईक हेमंतकुमार महाले व सुभाष पावरा यांनी केली. उपअधीक्षक प्रशांत भरते यांनी पर्यवेक्षण केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.