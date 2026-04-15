Dharashiv News: उन्हाळ्यात चिंच हंगाम तेजीत; ग्रामीण महिलांना घरबसल्या रोजगाराची संधी

धाराशिव: उन्हाळ्याची चाहूल लागताच ग्रामीण भागातील अर्थचक्राला गती देणारा चिंच हंगाम सध्या जोमात आला आहे. झाडावरून चिंचा उतरवणे, फोडणे अन् त्यातील चिंचोके वेगळे करणे या कामांमुळे ग्रामीण भागातील महिलांना ही रोजगार मिळत आहे. चिंच फोडण्याचा व्यवसाय हा प्रामुख्याने यंत्राच्या साह्याने नव्हे तर हाताने केला जाणारा व्यवसाय आहे. मार्च ते मे या तीन महिन्यांच्या कालावधीत ग्रामीण भागात चिंच फोडण्याचे केंद्र तयार होतात. एका किलोला साधारणतः २५ रुपयांप्रमाणे मजुरी दिली जात आहे. एखादी महिला दिवसाला १५ ते २० किलो चिंच फोडू शकते, ज्यामुळे तिला रोज ३५० ते ५०० रुपयांपर्यंत घरबसल्या रोजगार मिळत आहे. .शेतकऱ्यांकडून किंवा व्यापाऱ्यांकडून चिंचेची झाडे करारावर घेतली जातात. झाडाचा आकार, त्याला लागलेले फळ यानुसार दर ठरविले जातात. त्यानंतर कुशल मजूर झाडावरून चिंचा उतरवतात. चिंचा उतरविण्यासाठी एका मजुराचा दर दीड हजार रुपये आहे. या चिंचा वाळवून त्या मजुरांच्या घरी फोडण्यासाठी दिल्या जातात. चिंचेचे टरफल, शिरा आणि चिंचोके (बिया) वेगळे केल्यानंतर ही चिंच विक्रीसाठी सज्ज होते..यंदा चिंचेच्या दरात चढ-उतार पाहायला मिळत असून, दर्जाप्रमाणे दर निश्चित होत आहेत. सध्या प्रतिक्विंटल आठ हजार ५०० पेक्षा अधिक दर आहे, तर चिंचोकेचा दर प्रतिक्विंटल दोन हजार ५०० ते दोन हजार ९०० रुपये असा आहे. केवळ चिंचच नाही तर चिंचोक्यांनाही बाजारपेठेत मागणी आहे. करारावर झाड घेतलेल्या व्यापाऱ्यांना चिंच आणि चिंचोंक्याच्या विक्रीतून फायदा होत आहे. जिल्ह्यातील व्यापारी बार्शी (जि. सोलापूर), हैदराबाद येथील बाजारपेठेत चिंचेची विक्री करतात..एकूण दहा पोते चिंच झाली तर त्यातून दीड ते पावणेदोन क्विंटल चिंच मिळते. शिवाय ३५ ते ४० किलो चिंचोके मिळतात, असे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. सध्या एक व्यापारी परिसरातील किमान आठ ते दहा महिलांना चिंचा फोडण्याचे काम देतो. त्यातून महिलांनाही घरबसल्या रोजगार मिळून प्रपंचाला आर्थिक हातभार लागत आहे.."सध्या चिंचेला बाजारपेठेत दर चांगला आहे. चिंचा काढणे, त्या फोडणे, वाहतूक यासाठीचा खर्च वजा जाता क्विंटलला दोन ते अडीच हजार शिल्लक राहतात. दहा महिला चिंचा फोडण्याचे काम करतात. त्यांना प्रतिकिलो २५ रुपयांप्रमाणे मजुरी दिली जाते."- जाकीर शेख, व्यापारी, कसबे तडवळे"मी दिवसभरातून २० किलोच्या जवळपास चिंचा फोडते. यामधून मला २५ रुपये किलोप्रमाणे पाचशे रुपयांपर्यंत रोजगार मिळतो. घरातील इतर मंडळीचा जर चिंचा फोडणीला थोडा हातभार लागला तर यामध्ये आणखी पाच-सहा किलोमध्ये वाढ होऊन आणखी सवाशे ते दीडशे वाढवून येतात."- गयाबाई पवार, कसबे तडवळे