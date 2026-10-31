Tanaji Sawant: मंत्रिपद गेले अन् उजनी ते सीना-कोळेगावचे काम रखडले; तानाजी सावंतांचा सरकारवर निशाणा

-धनंजय शेटेभूम: मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरून माजी मंत्री तथा आमदार डॉ. तानाजी सावंत यांनी आक्रमक भूमिका घेत कृष्णा-मराठवाडा पाणी योजनेच्या रखडलेल्या कामावर बोट ठेवले आहे. मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात या योजनेला गती देत सुमारे १५ हजार ५०० कोटी रुपयांचे बजेट उपलब्ध करून दिले होते. त्यावेळी कामाने वेग घेतला; मात्र २०२४ च्या निवडणुकीनंतर सत्तेच्या समीकरणात बदल झाल्याने या कामाचे नियोजन आणि निधीचे पुनर्नियोजन अपेक्षेप्रमाणे झाले नाही. परिणामी, दुष्काळाच्या काळात उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या पाण्याचा लाभ मराठवाड्याला मिळू शकला नाही, अशी खंत सावंत यांनी व्यक्त केली..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.भूम तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करताना ते बोलत होते. कृष्णा-मराठवाडा पाणी योजनेच्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त भागाला पाणी मिळवून देण्यासाठी आपण मंत्रिपदाच्या काळात मोठा पुढाकार घेतला होता, असे त्यांनी सांगितले..सावंत म्हणाले की, २०१९ मध्ये आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतरही कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण, उजनी धरणात पाणी आणणे तसेच जेऊर ते मिरगव्हाण या कामांच्या पूर्ततेसाठी पाठपुरावा केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्राधान्यक्रमात बदल केल्यानंतर जेऊर ते मिरगव्हाण या कामाला प्रथम प्राधान्य, तर नीरा-भीमा आणि उजनीशी संबंधित कामांना दुसरे प्राधान्य देण्यात आले. त्यानंतर या योजनेला गती देण्यासाठी सुमारे १५ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या कामाची प्रगती जवळपास ९५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती, असा दावा त्यांनी केला..मात्र, २०२४ च्या निवडणुकीनंतर आपण मंत्रिपदापासून दूर झाल्यानंतर कामाचा वेग मंदावल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले पुढील आर्थिक नियोजन आणि बजेटचे पुनर्नियोजन पुरेशा प्रमाणात झाले नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.‘उजनीतून वाहून गेलेले पाणी दुष्काळग्रस्तांच्या उपयोगी आले असते!’यंदा उजनी धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाणी ओव्हरफ्लो होऊन वाहून गेले. हेच पाणी नियोजनबद्ध पद्धतीने दुष्काळी भागाकडे वळविण्याची व्यवस्था मागील वर्षीच पूर्ण झाली असती, तर आज भूम-परंडा-वाशी परिसरातील शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या भीषण संकटाचा सामना करावा लागला नसता, असे सावंत म्हणाले. पाण्याअभावी शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर निर्माण झालेली परिस्थिती टाळता आली असती, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.कृष्णा-मराठवाडा पाणी योजनेमुळे मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नाला दीर्घकालीन दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, प्रकल्पाची सद्यस्थिती, उर्वरित कामे आणि पाणी प्रत्यक्षात कधी उपलब्ध होणार, याबाबत आता शासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. उजनीचे पाणी दुष्काळी भागाला मिळणार की नाही, हे शासनाच्या पुढील निर्णयावर अवलंबून असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले.दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाणीप्रश्नाला पुन्हा राजकीय आणि प्रशासकीय महत्त्व प्राप्त झाले असून, रखडलेल्या कामांना गती देऊन दुष्काळग्रस्त भागाला दिलासा देण्याचे आव्हान शासनासमोर उभे राहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.