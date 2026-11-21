बीड - बीड येथील एमआयडीसीतील उद्योजकाचे तब्बल ५१ लाख ९० हजार रुपये किमतीचे ३५ हजार ३० किलो कॉटन वॉश ऑईल गुजरात येथे पोहोचवण्याऐवजी रस्त्यातच परस्पर विकून टँकर अपघाताचा बनाव रचल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी पेठ बीड पोलीस ठाण्यात टँकर चालक जसवंत गुरुचरन सिंग (वय ४५, रा. मोहल्ला नाना कसार रोही कांडा, जि. तरन तारन, राज्य पंजाब) आणि संबंधित व्यक्तींविरुद्ध विश्वासघात व फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..फिर्यादी अभिषेक जगदीश चरखा (वय ३६, रा. व्यंकटेश नगर, बीड) यांची एमआयडीसी पेठ बीड येथे माऊली ॲग्रो अँड ऑईल इंडस्ट्रीज नावाची ऑईल फॅक्टरी आहे. त्यांनी १४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सिल्लोड येथील खुशी रोड लाईन ट्रान्सपोर्टच्या १६ टायर टँकरमधून (क्र. जीजे-१८-बीटी-०३३६) हे तेल चांगोदर (गुजरात) येथील अंबर प्रोटीन इंडस्ट्रीजकडे रवाना केले होते..मात्र, १८ नोव्हेंबरच्या पहाटे धुळे-सुरत महामार्गावरील मंडल टोलनाक्याजवळ विरपूर (ता. व्यारा, जि. तापी, गुजरात) येथे टँकर पलटी झाल्याचा फोन आला. चरखा यांनी मित्र पंकज भुतडा यांच्यासह घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली असता, तिथे तेल सांडले नसून टँकरमध्ये केवळ ४०० ते ५०० किलो तेल शिल्लक असल्याचे आणि चालक मोबाईल बंद करून पसार झाल्याचे दिसून आले. गुजरात पोलिसांनीही तेल परस्पर विकून अपघाताचा बनाव केल्याचा संशय व्यक्त केल्यानंतर बीडमध्ये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. पुढील तपास पेठबीड पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.