Kannad Accident : बैलगाडीच्या धडकेनंतर ट्रकखाली आल्याने शिक्षकाचा मृत्यू; कन्नड साखर कारखान्यासमोरील घटना

कन्नड - ऊस वाहतूक करणाऱ्या बैलगाडीचा धक्का लागल्याने दुचाकीस्वार शिक्षक उसाने भरलेल्या ट्रकच्या चाकाखाली आले. या तिहेरी अपघातात भानुदास एकनाथ नागरे (वय-५३, रा. निंभोरा) यांचा जागीत मृत्यू झाला. ते खातखेडा येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. शुक्रवारी (ता. ३०) सायंकाळी सातच्या सुमारास बारामती ॲग्रो साखर कारखान्यासमोर ही घटना घडली..नातेवाइकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भानुदास नागरे हे अंत्यविधीसाठी मोटारसायकलने (एमएच २० जीएच ५८३२) सासेगाव येथे जात होते. यावेळी साखर कारखान्यासमोर ऊस वाहतूक करणाऱ्या बैलगाडीचा त्यांच्या दुचाकीला धक्का लागला. त्यामुळे त्यांचा तोल जाऊन ते उसाने भरलेल्या ट्रकच्या (एमएच २० डीई ९३८२) चाकाखाली आले. या अपघातात ते गंभीर जखमी झाले..नातेवाइकांसह स्थानिक नागरिकांनी त्यांना तातडीने कन्नड ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रुक्सार खान यांनी तपासणी करून त्यांना मृत घोषित केले.नागरे यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा, दोन मुली आणि आई-वडील असा परिवार आहे. अपघाताची माहिती मिळताच शिक्षक संघटनेचे प्रदेश सचिव दीपक पवार, तालुकाप्रमुख दिलीप मगर आणि शिक्षक भारतीचे विनोद पवार यांनी ग्रामीण रुग्णालयात जाऊन नातेवाइकांचे सांत्वन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.