मराठवाडा

Kannad Accident : बैलगाडीच्या धडकेनंतर ट्रकखाली आल्याने शिक्षकाचा मृत्यू; कन्नड साखर कारखान्यासमोरील घटना

ऊस वाहतूक करणाऱ्या बैलगाडीचा धक्का लागल्याने दुचाकीस्वार शिक्षक उसाने भरलेल्या ट्रकच्या चाकाखाली आले.
bhanudas nagare

bhanudas nagare

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कन्नड - ऊस वाहतूक करणाऱ्या बैलगाडीचा धक्का लागल्याने दुचाकीस्वार शिक्षक उसाने भरलेल्या ट्रकच्या चाकाखाली आले. या तिहेरी अपघातात भानुदास एकनाथ नागरे (वय-५३, रा. निंभोरा) यांचा जागीत मृत्यू झाला. ते खातखेडा येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. शुक्रवारी (ता. ३०) सायंकाळी सातच्या सुमारास बारामती ॲग्रो साखर कारखान्यासमोर ही घटना घडली.

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