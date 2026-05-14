Beed News: भावी शिक्षकांना आता नोकरीची संधी; पवित्र पोर्टलवरून ३१ मेपर्यंत जाहिराती प्रसिद्ध करण्याचे आदेश

बीड: राज्यात शिक्षक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो युवक-युवतींसाठी दिलासादायक निर्णय शासनाने घेतला आहे. पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरती प्रक्रिया आता प्रत्यक्षात सुरू होत असून राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद तसेच खासगी शैक्षणिक संस्थांना ३१ मेपर्यंत भरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे दीर्घकाळ प्रतीक्षेत असलेल्या भावी शिक्षकांना आता नोकरीची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे..राज्यातील अनुदानित, अंशतः अनुदानित, विना अनुदानित तसेच अनुदानास पात्र शाळांमधील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांची रिक्त पदे पवित्र पोर्टलद्वारे भरली जाणार आहेत. शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी-२०२५ मध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारे ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे गुणवत्तेनुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने शिक्षक भरती होणार असल्याचा विश्वास उमेदवारांमधून व्यक्त केला जात आहे..या परीक्षेसाठी तब्बल २ लाख २८ हजार ८०८ उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. यापैकी २ लाख ११ हजार ३०८ उमेदवारांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली होती. या मोठ्या संख्येवरून शिक्षक भरतीसाठी राज्यात प्रचंड स्पर्धा असल्याचे स्पष्ट होत आहे. परीक्षेचा निकाल ऑगस्ट २०२५ मध्ये जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारांनी पवित्र पोर्टलवर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी आपल्या आस्थापनेवरील रिक्त पदांचा तपशील निश्चित करून त्यानुसार जाहिराती प्रसिद्ध कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. रिक्त पदांची माहिती, विषय, प्रवर्गनिहाय आरक्षण, शाळेचे ठिकाण, वेतनश्रेणी आणि नियुक्तीची अटी यांचा स्पष्ट उल्लेख जाहिरातीत करणे बंधनकारक राहणार आहे. दरम्यान, पवित्र पोर्टलमुळे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार असून निवड प्रक्रियेत गैरप्रकारांना आळा बसणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अनेक वर्षांपासून शिक्षक भरती रखडल्याने बेरोजगार उमेदवारांमध्ये नाराजी होती..आता भरती प्रक्रियेला गती मिळाल्याने उमेदवारांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची मोठी कमतरता आहे. अनेक शाळांमध्ये एकाच शिक्षकावर अनेक वर्गांची जबाबदारी असून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर त्याचा परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.भरतीमुळे शिक्षणव्यवस्था अधिक सक्षम होईल, दरम्यान, उमेदवारांनी पवित्र पोर्टलवरील माहिती वेळोवेळी तपासावी, आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत तसेच जाहिरातीनुसार अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन शिक्षण विभागाकडून करण्यात आले आहे..१.७० लाख उमेदवारांचे स्व-प्रमाणन पूर्णपवित्र पोर्टलवर उमेदवारांचे स्व-प्रमाणन १५ डिसेंबर २०२५ ते १५ जानेवारी २०२६ या कालावधीत करण्यात आले. यामध्ये तब्बल १ लाख ७० हजार १०८ उमेदवारांनी आपले स्व-प्रमाणन पूर्ण केले असल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली आहे.रिक्त पदांची माहिती सादर करण्याचे निर्देशशिक्षक भरतीसाठी बिंदुनामावली, गटनिहाय व विषयनिहाय रिक्त पदांची माहिती तयार ठेवण्याच्या सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या होत्या. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ ची संचमान्यता प्रक्रिया पूर्ण झाली असून अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाची कार्यवाही ३१ मार्च २०२६ पूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते.