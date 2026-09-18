Primary Teachers: पोर्टल, प्रशिक्षण, सर्वेक्षण अन् समित्या; शिक्षकांच्या ७२ कामांची यादी पाहून अध्यापनाचा प्रश्न ऐरणीवर

-दिलीप गंभिरे कळंब : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्याची जबाबदारी असलेल्या शिक्षकांवर सध्या विविध शासकीय पोर्टल, ऑनलाईन लिंक, सर्वेक्षण, प्रशिक्षण,समित्यांच्या बैठका आणि नोंदवह्यांचे काम शासनाने लादले आहे.शैक्षणिक वर्षातील कामांची यादी पाहता,शिक्षकांना प्रत्यक्ष अध्यापनापेक्षा माहिती भरणे,फोटो अपलोड करणे,अहवाल तयार करणे आणि विविध उपक्रमांचे रेकॉर्ड ठेवण्यातच अधिक वेळ खर्च करावा लागत आहे.त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष शिकवणीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.७२ कामांची यादी; अध्यापनासाठी वेळ किती?शिक्षकांच्या कामाची यादी पाहता,विद्यांजली,विकसित भारत,खान अकॅडमी,संपर्क फाउंडेशन,अमृतवृक्ष,स्कूल,स्टुडंट,टीचर,SHVR,वीरगाथा,SQAA,मुख्यमंत्री सुंदर शाळा,फिट इंडिया,पोषण आहार,निपुण भारत,FLN आणि UDISE PLUS यांसह विविध पोर्टलवर माहिती भरण्याची कामे आहेत.याशिवाय विद्यार्थ्यांचे अपार आयडी,आधार मॅचिंग,UDISE मध्ये नावे व विविध माहिती भरणे,खान अकॅडमीवर विद्यार्थ्यांना असाईन करणे,शिक्षकांचे ५० तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे आणि त्याची नोंद ठेवणे अशी कामेही सुरू आहेत..स्वातंत्र्यदिनानिमित्त घेतलेल्या प्रभात फेरी,भाषण,निबंध स्पर्धा व इतर उपक्रमांचे फोटो लिंकवर भरणे,निपुण भारत व FLN अंतर्गत विद्यार्थ्यांची यादी,नियोजन व परीक्षा घेऊन माहिती अपलोड करणे,माजी विद्यार्थी मेळावे आयोजित करून त्यांचे ग्रुप तयार करणे,पायाभूत सुविधांची गुगल लिंक भरणे,शाळेतील तक्रार पेटीची नोंद ठेवणे,शालेय पोषण आहाराचे ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन आणि FDA पूर्तता करणे,एचपीसी कार्डे ऑनलाईन व ऑफलाईन भरणे,तसेच त्याच नोंदी पुन्हा नोंदवहीत घेणे,अशी कामेही शिक्षकांच्या माथी आहेत..समित्या,उपक्रम आणि नोंदवह्यांचा ससेमिराकोटक एज्युकेशन फाउंडेशनचे उपक्रम, स्वच्छता दूतांची नियुक्ती व नोंदी, इको क्लब स्थापन करून बैठका व उपक्रम राबवणे,पहिली ते तिसरीच्या मातांचे गट तयार करून व्हॉट्सॲपवर आढावा घेणे,स्विप्ट चॅटवर माहिती भरणे,परिसर बाग निर्माण करून रेकॉर्ड ठेवणे,मूल्यवर्धन,वामनराव पै मूल्यशिक्षण,आनंददायी शनिवार आणि दप्तरविना शाळा अशा उपक्रमांचीही जबाबदारी शिक्षकांवर आहे.याशिवाय सीसीटीव्ही पाहून दररोज नोंदी ठेवणे,अभ्यागत रजिस्टर,स्वयंपाकी उपस्थिती रजिस्टर,चव रजिस्टर,शालेय पोषण आहाराच्या नोंदी,FDA लायसन्स,प्रशस्त ॲपवरील व्हिडिओ व विद्यार्थी नोंद,विविध समित्यांची इतिवृत्ते,शिष्यवृत्ती व नवोदय परीक्षेची माहिती,विविध शिष्यवृत्ती योजनांचे अर्ज,नशामुक्त भारत अभियान,आयर्न व फोलिक ॲसिड गोळ्यांचे वाटप आणि नोंदी,आपत्ती व्यवस्थापन रजिस्टर,सहशालेय उपक्रम व शालेय उपक्रम नोंदवही अशी कामेही नियमितपणे करावी लागत आहेत..Indian Army Success Story: १३ वेळा अपयश, पण जिद्द कायम! १४व्या प्रयत्नात अनिकेत झाला भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट, अपयशाला हरवत यशाला गवसणीचा प्रेरणादायी प्रवास.indian Army Success Story: १३ वेळा अपयश, पण जिद्द कायम! १४व्या प्रयत्नात अनिकेत झाला भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट, अपयशाला हरवत यशाला गवसणीचा प्रेरणादायीप्रशिक्षण,सर्वेक्षण आणि नव्या जबाबदाऱ्यास्पर्श प्रशिक्षणाचे रजिस्ट्रेशन करून पाच तासांचे व्हिडिओ पाहणे, जनगणना,एसआयआर नोंदणी,सेवा संकल्प अभियान आणि असाक्षरांचे रजिस्ट्रेशन अशा अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांचाही समावेश आहे.एकाच विद्यार्थ्याची माहिती अनेक पोर्टलवर वेगवेगळ्या स्वरूपात भरावी लागत असल्याने शिक्षकांचा वेळ मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे.ऑनलाईन माहिती भरल्यानंतर त्याच नोंदी ऑफलाईन रजिस्टरमध्ये घेण्याची सक्ती असल्याने दुहेरी कामाचा बोजा वाढत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.