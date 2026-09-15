मराठवाडा

Teachers Agitation : सामूहिक रजा घेत शिक्षकांचे आंदोलन; पंचायत समितीवर मोर्चा, पाच तास धरणे आंदोलन, मुख्यालयाची अट शिथिल करण्याची मागणी

शिक्षक समन्वय समितीने दि. १५ मंगळवार रोजी जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद ठेवत सामूहिक रजा आंदोलन केले.
Teachers Agitation

Teachers Agitation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- रामेश्वर अमृते

गंगापूर - ग्रामीण भागात पुरेशा सुरक्षित शासकीय निवासस्थानांची सोय उपलब्ध नसल्याने, शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची सक्ती करू नये या मुख्य मागणीसाठी शिक्षक समन्वय समितीने दि. १५ मंगळवार रोजी जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद ठेवत सामूहिक रजा आंदोलन केले आहे. आधी निवासव्यवस्था, मग मुख्यालयाची अंमलबजावणी अशी ठाम भूमिका यावेळी शिक्षक समन्वय समितीने घेतली.

Loading content, please wait...
Gangapur
teacher
agitation news
ZP School
panchayat samiti
Marathi News Esakal
www.esakal.com