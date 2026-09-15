Teachers Agitation : सामूहिक रजा घेत शिक्षकांचे आंदोलन; पंचायत समितीवर मोर्चा, पाच तास धरणे आंदोलन, मुख्यालयाची अट शिथिल करण्याची मागणी

- रामेश्वर अमृतेगंगापूर - ग्रामीण भागात पुरेशा सुरक्षित शासकीय निवासस्थानांची सोय उपलब्ध नसल्याने, शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची सक्ती करू नये या मुख्य मागणीसाठी शिक्षक समन्वय समितीने दि. १५ मंगळवार रोजी जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद ठेवत सामूहिक रजा आंदोलन केले आहे. आधी निवासव्यवस्था, मग मुख्यालयाची अंमलबजावणी अशी ठाम भूमिका यावेळी शिक्षक समन्वय समितीने घेतली..तसेच तालुक्यात शिक्षकांसाठी शासकीय निवासस्थानांची मोठी टंचाई आहे. उपलब्ध असलेली घरे अत्यंत अपुरी, असुरक्षित अवस्थेत आहे, जोपर्यंत सुसज्ज व सुरक्षित निवासस्थाने उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत मुख्यालयी राहण्याची सक्ती केली जाऊ नये. मुख्यालयात न राहणाऱ्या शिक्षकांवर केली जाणारी दंडात्मक कारवाई, पगारातून होणारी कपात आणि मानसिक त्रास तातडीने थांबवण्यात यावा,कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, महिला शिक्षकांची सुरक्षितता आणि आरोग्यविषयक बाबींचा सहानुभूतीने विचार करून निर्णय घ्यावा..निवासस्थानांचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत शिक्षकांवर कोणतीही अन्यायकारक किंवा दंडात्मक कारवाई करू नये अन्यथा प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शिक्षक समन्वय समितीने दिला आहे. आंदोलनात तालुक्यातील २४४ जिल्हा परिषद शाळेतील ९८२ शिक्षक सहभागी झाले. खुलताबाद तालुक्यातील काही शिक्षकांनीही या आंदोलनाला हजेरी लावून पाठिंबा दिला आहे.निमशासकीय शिक्षकाची नेमणूक असलेल्या काही शाळा सुरु होत्या. तसेच काही शाळेवर अशा सेविका, अंगणवाडी सेविकांनी शाळा सुरू ठेवल्या.सकाळी ११ वाजता विश्रामगृहाजवळील मैदानातून या मोर्चाला सुरुवात होऊन शहरातील मुख्य मार्गावरील महाराणा प्रताप चौक, लासूर नाका आणि छत्रपती शिवाजी महाराज चौक मार्गे हा मोर्चा पंचायत समिती कार्यालयावर आला.५ तास तालुक्यातील शिक्षक शिक्षकांनी धरणे आंदोलन केले..गटविकास अधिकारी सुहास वाकचौरे, नायब तहसीलदार सागर वाघमारे गटशिक्षणाधिकारी अरविंद कापसे यांनी निवेदन स्वीकारले. यावेळी संभाजीराव थोरात, एम के देशमुख, दिलीप ढाकणे, प्रकाश दाणे, सुरेश पवार, बाळासाहेब मारणे,संतोष ताठे यांच्यासह राज्यभरातील विविध शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी तालुक्यातील शिक्षक, शिक्षिका मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.उपविभागीय पोलीस अधिकारी जानवी शेखर,पो.नि.सलीम चाऊस यांच्या मार्गदर्शनाखाली ५ अधिकारी, २५ अंमलदार, २३ होमगार्ड यांनी बंदोबस्त ठेवला होता.२८८ मतदारसंघांपैकी गंगापूर खुलताबाद शिक्षकांनाच मुख्यालयाचा नियम लागू का? शिक्षकांची वेतनवाढ थांबवणे हे धोरण अन्यायकारक आहे.असे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे..आंदोलनाला पाठिंबाग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम,मा.विरोध पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी दूरध्वनीवरून संपर्क साधत शिक्षकाच्या मागण्या संदर्भात सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली.तसेच शिवसेना (उबाठा) गटाचे उपजिल्हाप्रमुख अविनाश पाटील, तालुका काँग्रेस कमिटीचे तालुकाध्यक्ष सूर्यकांत गरड,शिवसेना शिंदे गटाचे मा.आमदार कैलास पाटील यांनी आंदोलनाला उपस्थित राहून पाठिंबा दिला..एकूण शाळा - २४४.चालू - ५४.बंद - १९०.एकूण शिक्षक संख्या - १,०७१.आंदोलनात सहभागी झालेले शिक्षक - ९८२.आंदोलनात सहभागी न झालेले - ८९..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.