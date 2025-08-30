मराठवाडा

Beed News: वडिलांनी घेतली उचल, पण त्यांच्या बालकाचा छळ; करून घेतली कष्टाची कामे, चार वर्षांनंतर पळ काढलेल्या मुलास भेटले देवदूत

Child Labor: बीड तालुक्यातील अंथरवण पिंपरीत एका मुलाला चार वर्षे शेळ्या सांभाळण्यास आणि शेतातील वेठबिगार काम करण्यास लावल्याचा प्रकार उघड झाला. मुलाने स्वतःची सुटका करून घेतली आणि लोकांनी त्याचा सांभाळ केला.
Beed News
Beed Newssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड : ऊसतोडणीला मजूर पुरविण्यासाठी एकाने घेतलेल्या पैशांपोटी दांपत्याला व त्यांच्या मुलाला चार वर्षे कष्टाची कामे करायला लावल्याचा धक्कादायक प्रकार तालुक्यातील अंथरवण पिंपरी येथे समोर आला.

Beed
police
crime
police investigation
Child Labor and Rehabilitation

