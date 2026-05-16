Illegal Mining Crackdown: टेंभापुरी प्रकल्पातील अवैध उत्खननावर जिल्हाधिकाऱ्यांची करडी नजर

शेंदूरवादा : गंगापूर तालुक्यातील टेंभापुरी मध्यम प्रकल्प परिसरात गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या अवैध मुरूम व माती उत्खननाच्या प्रकारामुळे प्रशासनाची झोप उडाली असून या प्रकरणाची गंभीर दखल आता जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी घेतली आहे. अवैध उत्खननामुळे निर्माण झालेल्या खोल खड्ड्यांमध्ये पाणी साचून अनेक दुर्घटना घडल्या असून गेल्या आठवड्यात तीन जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर हे प्रकरण अधिकच चर्चेत आले आहे..टेंभापुरी प्रकल्प परिसरात पाटबंधारे विभाग व महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन झाल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. नुकताच उपजिल्हाधिकारी एकनाथ बंगाळे यांच्या पाहणी वेळी स्थानिक नागरिकांकडून आपल्या विरोधात काही बोलले जाऊ नये व धरणातील अवैध उत्खननाचा सुरू असलेला प्रकार उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या कानावर जाऊ नये म्हणून हा दौरा अतिशय गुप्तता पाळण्यात आली होती. सदरील उत्खनन गेल्या वर्षीचे असताना अधिकाऱ्यांसमोर हे उत्खनन चार पाच वर्षांपूर्वीचे असल्याचे खोटे सांगण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. या उत्खनन प्रकारात हात ओले केलेल्यांना आपल्यावरील संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे..दरम्यान, महसूल विभागाने आज शुक्रवारी (ता.15) सायंकाळी कारवाई करत टेंभापुरी धरण परिसरातील लिंबे जळगाव येथील संपादित गट क्रमांक ७० मध्ये सुरू असलेले अवैध उत्खनन करणाऱ्या जेसीबी हायवा जप्त करत कार्यवाहीचे धाडस केले. मंडळ अधिकारी सचिन भिंगारे व तलाठी यांनी घटनास्थळी धाड टाकून ही कारवाई केल्याचे समजते..जप्त करण्यात आलेली ही वाहने पुढील कारवाईसाठी लिंबे जळगाव येथील पोलीस पाटील यांच्या ताब्यात देण्यात आली आहेत. या कारवाईमुळे अवैध उत्खनन करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे..टेंभापुरी प्रकल्प परिसरात अवैध उत्खननामुळे मोठमोठे खड्डे निर्माण झाले असून याच खड्ड्यांमध्ये पाणी साचून यापूर्वी अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत. तरीही संबंधित यंत्रणेकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष घातल्याने मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन होऊन शासनाचा कोट्यावधी रुपयाचा महसूल बुडवणाऱ्या या प्रकरणातील जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांच्या मार्गदर्शनाखाली टेंभापुरी मध्यम प्रकल्पात अवैध उत्खनन व वाहतुकीविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईदरम्यान अवैध उत्खनन व वाहतुकीसाठी वापरली जाणारी जेसीबी व एक हायवा जप्त करण्यात आला आहे. महसूल प्रशासनाकडून यापुढेही अशा अवैध प्रकारांविरोधात दंडात्मक कारवाईसह गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे.एकनाथ बंगाळे (उपजिल्हाधिकारी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.