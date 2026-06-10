Jalna: भाजीपाल्याची आवक घटली, दर स्थिर

टेंभुर्णी: अधिक मास सुरू असल्याने घरोघरी धोंडे जेवणासह आमरसाच्या मेजवान्या सुरू आहेत. त्यामुळे आठवडे बाजारात भाजीपाल्याची आवक कमी झाली तरी दर मात्र स्थिर आहेत. यामुळे कडक उन्हातही शेतकऱ्यांना भाजीपाल्याचा व्यवसाय करताना अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. .सोमवारच्या आठवडे बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंब्याची आवक झाली होती. पन्नास रुपये किलोपासून शंभर रुपये किलोपर्यंत विविध जातींचे आंबे बाजारात उपलब्ध आहेत. सद्यःस्थितीत अधिक मास सुरू असल्याने पाहुणेरावळ्यांची रेलचेल सुरू आहे. यामुळे आमरसाच्या मेजवान्या मोठ्या प्रमाणावर घरोघरी होत आहेत..Mumbai Accident: मुंबईत बेस्ट बसचा पुन्हा अपघात, रस्ता ओलांडणाऱ्या दोघांना उडवलं, थरार CCTVमध्ये कैद.सद्यःस्थितीत आमरसाचा घमघमाट प्रत्येक गल्लीबोळात दिसून येत आहे याच अनुषंगाने आठवडे बाजारावर परिणाम झाला आहे. विशेषतः भाजीपाल्याची आवक उन्हाळी परिस्थिती असल्याने घटली आहे..परंतु महिनाभरापासून भाजीपाल्याचे असलेले दर स्थिर आहेत. दरम्यान, आठवडे बाजारामध्ये केशर, लालबाग, दशेरी, लंगडा, आम्रपाली, बदाम या जातींचे आंबे मोठ्या प्रमाणावर विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत..यामध्ये दशेरी व लालबाग ५० ते ६० रुपये किलोप्रमाणे विकला जात आहे. केशर बाजारामध्ये आपला दर कायम ठेवून आहे. शंभर रुपये किलोप्रमाणे केशरची विक्री होत आहे..Rajya Sabha Election : 'ऑपरेशन कमळ'ची भीती की क्रॉस व्होटिंगचं संकट? राज्यसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा मोठा गेम प्लॅन; चार्टर्ड विमानाने 63 आमदारांना हलवले."अधिक मास सुरू असल्याने आंब्यांना मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. दररोज आमरसाच्या मेजवान्या ठिकठिकाणी होत असल्याने आपल्याकडून मोठ्या प्रमाणावर आंब्याची खरेदी ग्राहक करतात. विविध जातींचे आंबे आपल्याकडे विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत."- मुस्ताक बागवान, फळ विक्रेते टेंभुर्णीमिरची तेजीतआठवडे बाजारामध्ये भेंडी, गवार, पालक, मेथी, वांगे, टोमॅटो या भाजीपाल्यांचे दर ४० ते ६० रुपये किलोप्रमाणे होते, तर मिरची ऐंशी ते शंभर रुपये किलोप्रमाणे विकली जात आहे. सद्यःस्थितीत हिरव्या मिरचीला मोठी मागणी असून ग्रामीण भागात आमरसासोबत ठेचाही प्रसिद्ध असल्याने मिरची तेजीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.