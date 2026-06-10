मराठवाडा

Jalna: भाजीपाल्याची आवक घटली, दर स्थिर

Reduced Vegetable Arrivals in Tembhurni Market: टेंभुर्णी बाजारात भाजीपाल्याची आवक घटली असली तरी भाजीपाला दर स्थिर आहेत. आंब्याची आवक वाढली असून अधिक मासामुळे आंबा आणि मिरचीला मोठी मागणी आहे.
Jalna

Jalna

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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टेंभुर्णी: अधिक मास सुरू असल्याने घरोघरी धोंडे जेवणासह आमरसाच्या मेजवान्या सुरू आहेत. त्यामुळे आठवडे बाजारात भाजीपाल्याची आवक कमी झाली तरी दर मात्र स्थिर आहेत. यामुळे कडक उन्हातही शेतकऱ्यांना भाजीपाल्याचा व्यवसाय करताना अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही.

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