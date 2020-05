मराठवाड्याची होरपळ पाच दिवस कायम राहणार

परभणी : मराठवाड्यात पुढील पाच दिवसांत आकाश स्‍वच्‍छ राहून तापमान अधिक राहील, असा इशारा वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या ग्रामीण कृषी मौसम सेवा विभागाने दिला आहे. सध्या परभणीत तापमान ४६ अंशांवर गेल्याने उष्णतेची लाट पसरली आहे.

मराठवाड्यात मागील अठवड्यापासून उष्णतेची पसरली आहे. परभणी, नांदेड, हिंगोली जिल्ह्यात पारा ४५ अंशांवर पोचला आहे. परभणीत सोमवारी ४६ अंश तापमानाची नोंद झाली आहे. अन्य जिल्ह्यांतही तापमान ४२ ते ४३ अंशांवर गेले आहे. एकीकडे कोरोनाचा हाहाकार, तर दुसरीकडे उष्णतेची लाट पसरल्याने दुहेरी संकटांचा सामना करण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे.

भर दुपारी जाळ फेकल्यासारखी स्थिती निर्माण होत आहे. सायंकाळी उशिरापर्यंत अंगाची लाही होत असून रात्रीदेखील उकाडा जानवत आहे. पुढील पाच दिवस तप्त उन्हाळा असून कमाल तापमानात झालेली वाढ कायम राहील, असा अंदाज आहे. परभणी ४६ अंशांवर कायम राहील, तर नांदेड, हिंगोली आणि बीड जिल्ह्यात पारा ४५ अंशांवर कायम राहील, अशी शक्यता कृषी विद्यापीठाने वर्तविली आहे. तर उस्मानाबाद, लातूर जिल्ह्यात ४४ आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात ४३ अंशांवर तापमान राहील, असा अंदाज विद्यापीठाच्या ग्रामीण कृषी मौसम सेवा विभागाने वर्तविला आहे.

मराठवाड्यात किमान तापमानातदेखील मोठी वाढ सांगितली आहे. परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड जिल्ह्यात किमान तापमान अर्थात पहाटेचे तापमान ३१ अंशांपर्यंत राहील, असा अंदाज आहे. हेही वाचा व पहा : Video : विलासराव देशमुख : तो राजहंस एक पशुधनास चार वेळेस थंड व स्‍वच्‍छ पाणी पाजावे

पिकांबरोबरच पशुधन व मनुष्‍यबळ यांचे वाढत्या उष्णतेपासून संरक्षण करण्‍याचे एकात्मिक उपाय योजावेत, असा सल्ला विद्यापीठाने दिला आहे. वाढत्‍या तापमानाचा अंदाज लक्षात घेता पशुधनाच्‍या कामाची वेळ सकाळी व दुपारनंतर सायंकाळच्‍या वेळेत ठेवावी. कुक्‍कुटपालन शेडच्‍या बाजूने पोते (बारदाणा) बांधून त्‍यावर पाणी शिंपडावे. पशुधनास दिवसातून तीन ते चार वेळेस थंड व स्‍वच्‍छ पाणी पाजावे. ३१ तारखेला पावसाची शक्यता

औरंगाबाद, बीड, उस्‍मानाबाद व लातूर जिल्‍ह्यात ता. ३१ मे रोजी तुरळक ठिकाणी अतिशय हलक्‍या स्‍वरूपाच्‍या पावसाची शक्‍यता आहे, अशी माहिती संबंधित विभागाने दिली आहे.



