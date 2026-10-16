Marathwada Graduates Constituency Election : मराठवाडा पदवीधर निवडणुकीत रंगत! नेत्यांचे फोटो दोन्ही उमेदवारांच्या प्रचार बॅनरवर; मतदार संभ्रमात!

लोहारा (जि. धाराशिव) - मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील दोन पक्षांच्या उमेदवारांनी स्वतंत्रपणे उमेदवारी दाखल केल्याने आघाडीच्या एकजुटीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. विशेष म्हणजे, दोन्ही उमेदवारांनी आपल्या प्रचार बॅनरवर महाविकास आघाडीतील वरिष्ठ नेत्यांची ठळक छायाचित्रे लावून प्रचार करत असल्याने मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यातच काँग्रेसने या निवडणुकीत उमेदवार न दिल्याने आघाडीतील समन्वयाचा विषयही चर्चेत आला आहे..मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यात राजकीय संघर्ष रंगण्याची चिन्हे असतानाच महाविकास आघाडीतील दोन घटक पक्षांनी स्वतंत्र उमेदवार दिल्याने निवडणुकीचे समीकरण गुंतागुंतीचे झाले आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे दिलीप घुगे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे डॉ. प्रतापसिंह पाटील हे दोघेही निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत..मात्र, या दोन्ही उमेदवारांच्या प्रचार बॅनरवर महाविकास आघाडीतील वरिष्ठ नेत्यांची छायाचित्रे झळकत असून, दोन्ही उमेदवारांकडून आपणच महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार असल्याचा दावा केला जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे नेमका कोणत्या उमेदवाराला आघाडीचा अधिकृत पाठिंबा आहे, याबाबत मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे..एकाच आघाडीतील दोन पक्षांचे उमेदवार परस्परांविरोधात निवडणूक लढवत असताना दोघांकडूनही आघाडीच्या नावाचा आणि वरिष्ठ नेत्यांच्या छायाचित्रांचा वापर केला जात असल्याने उमेदवारांच्या प्रचारापेक्षा नेत्यांच्या छायाचित्रांची आणि त्यांच्या भूमिकेची चर्चा अधिक होताना दिसत आहे. या संपूर्ण घडामोडीत काँग्रेसची भूमिका विशेष महत्त्वाची ठरणार आहे..पक्षाने उमेदवार दिलेला नसताना महाविकास आघाडीतील अन्य दोन पक्षांनी स्वतंत्र उमेदवारी कायम ठेवल्याने काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि समर्थक कोणत्या उमेदवाराला पाठिंबा देणार, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. काँग्रेसने अधिकृत भूमिका जाहीर केल्यास आघाडीतील मतदारांना काही प्रमाणात स्पष्टता मिळू शकते. दुसरीकडे, सलग तीन वेळा विजय मिळविलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे सतीश चव्हाण यांना महायुतीने उमेदवारी दिली आहे.त्यांच्यासह अन्य उमेदवारही निवडणुकीच्या रिंगणात असल्याने ही लढत अधिक चुरशीची होण्याची चिन्हे आहेत. एका बाजूला सत्ताधारी महायुतीचा उमेदवार, तर दुसरीकडे विरोधी महाविकास आघाडीतील दोन पक्षांचे स्वतंत्र उमेदवार, असे चित्र निर्माण झाल्याने रंगत वाढली आहे..सतीश चव्हाण यांच्यासमोरही आव्हानसतीश चव्हाण यांच्यासमोर विजयाची परंपरा कायम राखण्याचे आव्हान असले, तरी सलग तीन टर्म आमदार राहिल्यानंतरही पदवीधरांच्या अपेक्षांची कितपत पूर्तता झाली, यावरून मतदारांमध्ये नाराजी असल्याची चर्चा आहे. दीर्घकाळ प्रतिनिधित्व केल्यानंतरही बेरोजगारी, पदवीधरांचे प्रलंबित प्रश्न आणि रोजगाराच्या संधी यांसारख्या मुद्द्यांवर मतदारांच्या अपेक्षा कायम आहेत..त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत केवळ मागील विजयांची आकडेवारी त्यांच्या कामी येईलच, असे नाही. दुसरीकडे, महाविकास आघाडीतील दोन उमेदवारांमुळे विरोधी मतांचे विभाजन झाल्यास त्याचा फायदा चव्हाण यांना होऊ शकतो. मात्र, मतदारांमधील संभाव्य नाराजी आणि विरोधकांतील मतविभाजन या दोन परस्परविरोधी बाबींचा निकालावर नेमका काय परिणाम होतो, हे निवडणुकीत स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.