Car Burnt : समृद्धी महामार्गावर धावती कार पेटली; पाच जण थोडक्यात बचावले

माळीवाडा - समृद्धी महामार्गावर शुक्रवारी (ता. दोन) लक्झरी बस जळून चालकाचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असतानाच बुधवारी (ता. सात) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास माळीवाडा परिसरात आणखी एक थरारक घटना घडली..जालना येथून समृद्धी इंटरचेंजवरून महामार्गावर चढून धुळे येथे आईला उपचारासाठी घेऊन जाणाऱ्या कुटुंबाच्या स्विफ्ट डिझायर कारने (एमएच-१०, बीए-५७६२) महामार्गावरील चॅनल नं. ४४०.९, माळीवाडा जैन इंटरनॅशनल स्कूलशेजारी अचानक पेट घेतला..धावत्या कारमधून अचानक धूर निघू लागल्याचे लक्षात येताच चालक स्वप्निल लहाने (वय ३९) यांनी प्रसंगावधान राखत गाडी तत्काळ बाजूला घेतली व सर्व प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढले. त्यानंतर काही क्षणातच कारने पेट घेतला व ती जळून खाक झाली. सुदैवाने या घटनेत जीवितहानी झाली नाही..या कारमध्ये अण्णा किसनराव शिंदे (वय ७६), सविता शिंदे (वय ६५), भरत शिंदे (वय ४५), सुयोग शिंदे (वय १५) तसेच चालक स्वप्निल लहाने (सर्व रा. चंदनझिरा, जि. जालना) हे प्रवास करत होते. घटनेनंतर काही वेळ महामार्गावरील वाहतूक संथ झाली होती..स्थानिक नागरिक, महामार्ग कर्मचारी तसेच समृद्धी महामार्गाच्या अग्निशमन दलाच्या वाहनाने घटनास्थळी तातडीने दाखल होत आग नियंत्रणात आणली. या आगीत वाहनाचे मोठे नुकसान झाले असून, आगीचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.