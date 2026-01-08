मराठवाडा

Car Burnt : समृद्धी महामार्गावर धावती कार पेटली; पाच जण थोडक्यात बचावले

आईला उपचारासाठी घेऊन जाणाऱ्या कुटुंबाच्या स्विफ्ट डिझायर कारने अचानक पेट घेतला.
माळीवाडा - समृद्धी महामार्गावर शुक्रवारी (ता. दोन) लक्झरी बस जळून चालकाचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असतानाच बुधवारी (ता. सात) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास माळीवाडा परिसरात आणखी एक थरारक घटना घडली.

