TET Rules: शिक्षकांसाठी मोठी अपडेट! TETच्या नियमांचा केंद्राकडून फेरआढावा; सेवेत असलेल्या शिक्षकांच्या अडचणींवरही होणार चर्चा

-लक्ष्मण वाकडेपरळी वैजनाथ : शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भातील नियम व विद्यमान पात्रता निकषांचे व्यापक पुनरावलोकन करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने मांडला आहे. शिक्षक, शिक्षक संघटना, शैक्षणिक संस्था तसेच अन्य संबंधित घटकांकडून प्राप्त झालेल्या निवेदने व विविध मागण्यांची दखल घेत शिक्षण मंत्रालयाने १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भात कार्यालयीन ज्ञापन/प्रेस प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे..Indian Army Success Story: १३ वेळा अपयश, पण जिद्द कायम! १४व्या प्रयत्नात अनिकेत झाला भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट, अपयशाला हरवत यशाला गवसणीचा प्रेरणादायी प्रवास.मंत्रालयाच्या MoE/SE&L/TET/2026/09/16-01 या क्रमांकाच्या ज्ञापनात, मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अंतर्गत येणाऱ्या शिक्षकांसाठी TET पात्रतेच्या आवश्यकतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा व टिप्पण्यांचाही विचार करण्यात आल्याचे नमूद आहे..या पार्श्वभूमीवर TETशी संबंधित विद्यमान व्यवस्थेचा पारदर्शक, निष्पक्ष आणि व्यावहारिक पद्धतीने आढावा घेण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामध्ये सध्याची TET पात्रता व पात्रतेची चौकट तपासणे, तसेच आधीपासून सेवेत असलेल्या आणि TET पात्रता प्राप्त करणे आवश्यक असलेल्या शिक्षकांशी संबंधित प्रश्नांचा अभ्यास करण्याचा समावेश आहे.विशेषतः सेवेत असलेल्या शिक्षकांना TET पात्रता मिळविताना येणाऱ्या व्यावहारिक अडचणींचे परीक्षण करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच TET परीक्षा योग्य अंतराने आणि नियमितपणे आयोजित करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचाही विचार केला जाणार आहे..याशिवाय केंद्र व राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE), शिक्षणतज्ज्ञ आणि अन्य संबंधित घटकांशी सल्लामसलत करण्याचे प्रस्तावित आहे. व्यापक जनहित लक्षात घेता विद्यमान वैधानिक तरतुदींमध्ये आवश्यक ते बदल करणे गरजेचे आहे का, याचाही अभ्यास केला जाणार आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.दरम्यान, या ज्ञापनात TETची विद्यमान अट तत्काळ रद्द करण्यात आली आहे किंवा सेवेत असलेल्या शिक्षकांना TETमधून सूट देण्यात आली आहे, असे स्पष्टपणे नमूद नाही. सध्या सरकारने विविध बाबींच्या विचार-विमर्श व व्यापक पुनरावलोकनासाठी उपाययोजनांचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यामुळे अंतिम निर्णयानंतरच TETच्या नियमांमध्ये प्रत्यक्ष काय बदल होणार, हे स्पष्ट होणार आहे.केंद्राच्या या प्रस्तावामुळे TETच्या अटींमुळे निर्माण झालेल्या विविध प्रश्नांवर सरकारकडून सविस्तर विचार होण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे या ज्ञापनातून दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.