मराठवाडा

TET Rules: शिक्षकांसाठी मोठी अपडेट! TETच्या नियमांचा केंद्राकडून फेरआढावा; सेवेत असलेल्या शिक्षकांच्या अडचणींवरही होणार चर्चा

Centre Proposes Major Review Of TET Rules For Teachers: TETच्या नियमांचे पारदर्शक व व्यावहारिक पुनरावलोकन; सेवेत असलेल्या शिक्षकांच्या पात्रता, अडचणी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा सर्वंकष विचार करण्याची केंद्राची तयारी
Centre Proposes Comprehensive Review Of TET Rules Including Eligibility Criteria And Problems Faced By Serving Teachers

Centre Proposes Comprehensive Review Of TET Rules Including Eligibility Criteria And Problems Faced By Serving Teachers

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सकाळ वृत्तसेवा
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-लक्ष्मण वाकडे

परळी वैजनाथ : शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भातील नियम व विद्यमान पात्रता निकषांचे व्यापक पुनरावलोकन करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने मांडला आहे. शिक्षक, शिक्षक संघटना, शैक्षणिक संस्था तसेच अन्य संबंधित घटकांकडून प्राप्त झालेल्या निवेदने व विविध मागण्यांची दखल घेत शिक्षण मंत्रालयाने १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भात कार्यालयीन ज्ञापन/प्रेस प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे.

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