बीड - अतिवृष्टी, पूरस्थितीने शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने ठोस, उदात्त भावनेने मदत करावी, संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी. कर्जमाफीसाठी हीच योग्य वेळ असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते, आमदार जयंत पाटील म्हणाले. 'यापूर्वी आम्ही संपूर्ण कर्जमाफी केल्याने आता रक्कम कमी लागू शकते, मदतीशिवाय शेतकरी उभा राहू शकणार नाही,' असे त्यांनी नमूद केले..अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान झालेल्या लिंबारुई (ता. बीड) भागात पाटील यांनी शुक्रवारी (ता. २६) पाहणी केली. परिसरातील वंजारवाडीलाही भेट देण्यापूर्वी पत्रकारांशी संवाद साधला.पाटील म्हणाले, 'मी ज्या ठिकाणी गेलो तेथे अद्यापही तातडीची मदत पोचलेली नाही. राज्य शासनाने हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये थेट मदत तातडीने दिली पाहिजे.'.आता विमा कंपनीकडे बोट नकोजयंत पाटील म्हणाले, 'विम्याचे अनेक निकष बदलल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. आता सरकारने विमा कंपनीकडे बोट दाखवण्याऐवजी स्वत: मदत द्यावी. पीकविम्यातील गैरव्यवहारावर पोटतिडकीने बोलणारे आता गप्प का, हे कळत नाही,' असेही ते म्हणाले..