Haribhau Bagade : अंत्यविधी आधी श्रद्धांजली वाहता येते का? आणि अध्यक्ष महाराज धोतर वर करून पाणी पाहत होते – अजितदादांचे प्रश्न आजही स्मरणात

फुलंब्री - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्या बुधवारी झालेल्या अपघाती निधनाने संपूर्ण महाराष्ट्रात शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या अकाली जाण्याने एक स्पष्टवक्ता, शब्दाला टिकणारा आणि माणुसकी जपणारा नेता हरपल्याची भावना व्यक्त होत आहे. अजितदादांच्या आठवणींना उजाळा देताना राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे भावूक झाले.राज्यपाल हरिभाऊ बागडे म्हणाले की, 'मी २०१४ ते २०१९ या कालावधीत विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणून काम करत होतो. त्या काळात सभागृहात अजितदादांचा वावर नेहमीच थेट, मुद्देसूद आणि प्रामाणिक असायचा. ते कधीही वाईट हेतूने किंवा संकुचित भावनेने टीका करत नसत.'.एका हृदयस्पर्शी प्रसंगाची आठवण सांगताना ते म्हणाले, 'सभागृहातील एका आमदाराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. अंत्यसंस्कार दुपारी होणार होता, मात्र सकाळीच विषयपत्रिकेवर श्रद्धांजलीचा विषय आला..त्यावेळी अजितदादा पवार यांनी अध्यक्षांना विचारले, 'अंत्यविधी आधी श्रद्धांजली वाहता येते का, अध्यक्ष महोदय?' हा प्रश्न अत्यंत साधा असला तरी त्यामागे त्यांची माणुसकी आणि संवेदनशीलता दिसून येत होती. तो प्रश्न आजही माझ्या कानात घुमतो.' त्यावेळेस मी त्यांना हो म्हणालो होतो..तसेच २०१५ साली नागपूर येथे झालेल्या पहिल्या पावसाळी अधिवेशनाची आठवण सांगताना राज्यपाल बागडे म्हणाले, 'त्या वेळी मुसळधार पावसामुळे विधिमंडळात पाणी साचले होते. सभागृह सुरू झाल्यानंतर अजितदादांनी परिस्थितीवर प्रश्न उपस्थित करताना 'अध्यक्ष महाराज धोतर वर करून साचलेले पावसाचे पाणी पाहत होते,' असे विनोदी पण बोलके विधान केले होते.'.'अजितदादा कधीही वैयक्तिक द्वेषाने वार करत नसत. स्पष्टवक्तेपणा, विनोदबुद्धी आणि शब्दाला टिकून राहण्याची वृत्ती हेच त्यांचे खरे वैशिष्ट्य होते,' असे सांगत राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांनी अजितदादांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करून त्यांच्या आठवणीला उजाळा दिला.