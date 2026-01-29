Ajit Pawar : 'खांद्यावरची ती थाप आजही आठवते. मानलं राव तुला तू तर पठ्ठ्या निघालास'; अजित पवार यांच्या आठवणींतून आमदार प्रशांत बंब यांची भावनिक श्रद्धांजली

शेंदुरवादा - आज अजितदादांच्या अपघाती निधनाची बातमी आली आणि क्षणात सगळेच सुन्न झाले. विश्वास बसत नव्हता. शब्द हरवले होते. राजकारणात रोज भेटी होतात, हस्तांदोलनं होतात, चर्चा होतात; पण काही क्षण असे असतात जे आयुष्यभर मनावर कोरले जातात. अजितदादांसोबतचा असाच एक क्षण आज प्रकर्षाने आठवत आहे, अशी भावना आमदार प्रशांत बंब यांनी व्यक्त केली..मी सलग चौथ्यांदा विधानसभेवर निवडून आलो होतो. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार सतीश चव्हाण यांचा पराभव करून मतदारांनी पुन्हा एकदा माझ्यावर विश्वास टाकला होता. तो दिवस माझ्या राजकीय आयुष्यातला महत्त्वाचा टप्पा होता. त्याच दिवशी विधानसभेबाहेर अध्यक्षपदाच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू होती. मंत्री अतुल सावे, धनंजय मुंडे, पंकजा मुंडे आणि मी तिथेच उभे होतो..तेवढ्यात अजितदादा तिथे आले. नेहमीप्रमाणे ठाम चाल, आत्मविश्वास आणि स्पष्ट व्यक्तिमत्त्व. त्यांनी येताच थेट माझ्या खांद्यावर थाप टाकत आजही त्या स्पर्शाची उब मनात तशीच आहे. त्या क्षणाने कुठलाही राजकीय भेद, पक्षीय अंतर मिटवून टाकलं. अजितदादा हसत म्हणाले, 'काही कार्यकर्ते म्हणत होते तू पन्नास हजार मतांनी पडशील पण मानलं राव तुला तू तर पठ्ठ्या निघाला. अभिनंदन!'.हे शब्द साधे होते, पण त्यात कामाची दखल होती, प्रामाणिकपणाची पावती होती आणि अनुभवातून आलेली थेटपणा होता. अजितदादांची हीच ओळख होती. राजकारणातील आकडेमोड, पक्षीय समीकरणे किंवा विरोधापेक्षा ‘कोण काम करतो’ याला ते नेहमी प्राधान्य द्यायचे.ते नेते होते जे स्पष्ट बोलायचे, स्पष्ट भूमिका घ्यायचे आणि समोरच्या व्यक्तीच्या कामाची दखल घ्यायला कधीही मागे-पुढे पाहायचे नाहीत. एखाद्या कार्यकर्त्याच्या किंवा लोकप्रतिनिधीच्या पाठीवर थोपटून दिलेला आत्मविश्वास त्यांना पुढे जाण्याची ताकद देतो, याची जाणीव अजितदादांना होती..आज ते क्षण आठवताना ती खांद्यावरची थाप, ते दोन शब्द आणि त्यामागचा विश्वास पुन्हा जिवंत होतोय. अजितदादांचं जाणं म्हणजे केवळ एका मोठ्या नेत्याचं जाणं नाही; तर कामाची भाषा बोलणाऱ्या, स्पष्टवक्त्या आणि निर्णयक्षम राजकारणाचं मोठं नुकसान आहे.दादा, तुमची ती थाप, ते शब्द आणि तो विश्वास कायम स्मरणात राहील.भावपूर्ण श्रद्धांजली.- प्रशांत बंब (आमदार गंगापूर, खुलताबाद).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.