Kannad News : “राजकारणातील राजहंस हरपला”; आठवणी सांगताना आमदार संजना जाधव भावूक

कन्नड - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनाच्या बातमीने संपूर्ण राज्यासह कन्नड तालुक्यात शोककळा पसरली आहे. या दुःखद घटनेने राजकारणातील एक दिलखुलास, सर्वसमावेशक आणि सर्वपक्षीय नेतृत्व हरपल्याची भावना व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार संजना जाधव यांनी अजित पवार यांच्या आठवणींना उजाळा देताना आपल्या भावना शब्दांत व्यक्त केल्या.."राजकारणातील राजहंस हरपला आहे. ही बातमी ऐकून मी पूर्णतः निशब्द झाले. यावर काय बोलावे, हेच सुचत नाही," असे म्हणत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. अजित पवार यांचे व्यक्तिमत्त्व अतिशय दिलखुलास, स्पष्टवक्ते आणि सर्वसामान्यांशी आपुलकीने वागणारे होते. पक्षभेद न करता काम करणारा असा नेता आज आपल्यातून निघून गेल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली..आमदार संजना जाधव म्हणाल्या, "मी काही दिवसांपूर्वीच आपल्या तालुक्याच्या एका कामासाठी दादांकडे गेले होते. तेव्हा त्यांनी मला हक्काने सांगितले होते की, 'संजना, तालुक्याचे काहीही काम असेल तर ते माझ्याकडून हक्काने करून घेऊन जायचे.' हे शब्द आजही जसाच्या तसे माझ्या कानात घुमत आहेत.".दादांचा हा आपुलकीचा स्वभाव आणि कामासाठी असलेली तत्परता सर्वांनाच आपलीशी वाटणारी होती. जनतेच्या प्रश्नांसाठी सदैव पुढे असलेला, कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहणारा असा नेता पुन्हा होणे अशक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.."असा नेता परत होणार नाही. त्यांच्या जाण्याने केवळ एक राजकीय नेतेच नव्हे, तर जनतेचा खरा आधार हरपला आहे," अशा शब्दांत आमदार संजना जाधव यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या..