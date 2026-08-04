Thergaon Goat Theft : थेरगावात मध्यरात्री वेल्डिंग वर्कशॉपमधून सात बकऱ्यांची चोरी; पशुधन चोरीने शेतकरी वर्गात भीतीचे वातावरण

पाचोड : पैठण तालुक्यातील थेरगाव येथे अज्ञात चोरट्यांनी मध्यरात्री घरासमोर असलेल्या वेल्डिंग वर्कशॉपमध्ये बांधलेल्या सात बकऱ्या चोरून नेल्याची घटना मंगळवारी (ता. चार) रात्री घडली. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून पशुधन चोरीच्या वाढत्या घटनांमुळे शेतकरी वर्गात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..थेरगाव (ता.पैठण) येथील सुनिल दिलीप दिसागज यांचे पाचोड–पैठण रस्त्यालगत वेल्डिंग व पंक्चर दुरुस्तीचे दुकान आहे. व्यवसायासोबत जोडधंदा म्हणून त्यांनी शेळीपालन केले होते. सोमवारी (ता.तीन) दिवसभराचे कामकाज आटोपून सुनिल यांनी झोपण्यापूर्वी सर्व बकऱ्या घरालगतच्या खोलीत बांधून बाहेरून कुलूप लावले होते.मात्र मध्यरात्री अज्ञात चोरट्यांनी दुकानाचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला. त्यानंतर बकऱ्यांचे बांधलेले दोर कापून सात बकऱ्या चोरून नेल्या. मंगळवारी (ता. ४) पहाटे सुमारे अडीच वाजण्याच्या सुमारास सुनिल दिसागज हे लघुशंकेसाठी उठले असता दुकानाचा दरवाजा उघडा दिसला असता त्यांनी आत जाऊन पाहिले असता सर्व बकऱ्या चोरीला गेल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले..यानंतर त्यांनी तातडीने ग्रामस्थांना तसेच पाचोड पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा व पाहणी केली. सुनिल दिसागज यांच्या तक्रारीवरून पाचोड पोलिसांनी गुन्ह्याची नोंद करून अज्ञात चोरट्यांचा शोध सुरू केला आहे..दरम्यान, परिसरात मागील काही दिवसांपासून शेळ्या, गायी, बैल तसेच सौरपंपाच्या वायर चोरीच्या घटना सातत्याने घडत असल्याने शेतकरी वर्ग धास्तावला आहे. या चोरीच्या घटनांचा तातडीने छडा लावून चोरट्यांना जेरबंद करण्याची मागणी ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांकडून होत आहे..हृदय पिळवटून टाकणारे दृश्य…आईची वाट पाहत दिवसभर ओरडत राहिली चिमुकली करडी; मुलाने बाटलीतून पाजले दूधचोरट्यांनी सात बकऱ्या चोरून नेताना एका शेळीची अवघी काही दिवसांची दोन चिमुकली पिले मात्र घटनास्थळीच टाकून दिली. आई अचानक नजरेआड झाल्याने ही दोन्ही करडं दिवसभर तिच्या शोधात व्याकूळ होऊन ओरडत राहिली. हे विदारक दृश्य पाहून सुनिल दिसागज यांच्या लहान मुलालाही अश्रू अनावर झाले. उपाशी असलेल्या त्या चिमुकल्या करडाची तगमग पाहवत नसल्याने त्याने बाटलीत दूध भरून त्यांना पाजण्याचा प्रयत्न केला. आईच्या मायेपासून वंचित झालेल्या त्या निष्पाप करड्यांचा आक्रोश आणि त्यांना मायेने दूध पाजणाऱ्या चिमुकल्याचे दृश्य उपस्थितांच्या डोळ्यांत पाणी आणणारे ठरले. चोरीच्या या घटनेमुळे केवळ आर्थिक नुकसानच झाले नाही, तर मुक्या जीवांवरही मोठा आघात झाल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.