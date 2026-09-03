Paithan Accident: पाण्यासाठी गेला, परतलाच नाही; थेरगावमध्ये गळक्या एअर व्हॉल्ववर भरधाव ट्रकची धडक, ३५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

-हबीबखान पठाणपाचोड: गळक्या 'एअर व्हॉल्व'वर पाणी भरण्यासाठी गेलेल्या पस्तीस वर्षीय तरुणास पैठणकडून पाचोड कडे जाणाऱ्या भरधाव वेगातील ट्रकने जोराची धडक दिल्याने तरुण गंभीर जखमी होऊन त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची घटना पाचोड - पैठण राज्य महामार्गावर थेरगाव (ता.पैठण) येथे बुधवारी (ता. तीन) सकाळी सहा वाजेच्या सुमारास घडली..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.यासंबंधी अधिक माहिती अशी की थेरगाव तालुका पैठण येथे केले अनेक दिवसापासून तीव्र पाणीटंचाई उद्भवल्याने व टँकर येत नसल्याने अवघे गाव पैठण रस्त्यालगत जालना पाणीपुरवठा पाईपलाईनच्या गळक्या 'एअर व्हॉल्व'वर पाणी भरतात. गावांतील दयानंद दानियल आहेर हा पस्तीस वर्षीय तरुण भूमिहीन असल्याने मोलमजूरी करून आपल्या कुटुंबियाचा चरितार्थ चालवित होता. तो कामावर जायचे म्हणून नित्यनियमाने पहाटेच उठला व पाणी आणण्यासाठी जालना पाणी पुरवठ्याच्या पाईप लाईनच्या गळक्या 'एअर व्हॉल्व'वर जाऊन त्याने एक ड्रम पाणीही भरले. अन् शेवटची खेप आणण्यासाठी तो 'व्हॉल्व' वर जाऊन पाणी भरत असताना पैठणकडून भरधाव वेगात पाचोडकडे जाणाऱ्या मालवाहू ट्रक (क्र- के.ए-३९ए३३०९) ने त्यास जोराची धडक दिली. यांत त्याचे हात - पाय मोडले गेले..ट्रकचालकाने अपघातानंतर वाहन न थांबविता घटना स्थळाहून पळ काढला. मात्र व्हॉल्ववर पाणी भरणाऱ्या अन्य तरुणांनी 'त्या' ट्रकचा पाठलाग करून त्यास पाचोडजवळ पकडून पाचोड पोलिसांच्या ताब्यात दिले. उपस्थित ग्रामस्थांनी गंभीर जखमी अवस्थेत दयानंद आहेर यास पाचोडच्या ग्रामीण रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बाबासाहेब घुगे, डॉ. प्रकाश साबळे यांनी प्रथमोपचार करून त्यास छत्रपती संभाजीनगरच्या रुग्णालयात पाठविले. परंतु उपचारा दरम्यान त्याचा मृत्यू झाला..या घटनेचे वृत्त समजताच गावात सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येऊन नागरिकांनी रुग्णालयात गर्दी केली. मृत दयानंद आहेर याचे आईवडील वृद्ध असून पत्नी दीर्घ काळापासून आजारी आहे , तर त्यांत एक मुलगा व दोन लहान मुली, एक भाऊ असा परिवार आहे. पाचोड पोलिसांनी घटनास्थळी देऊन घटनेचा पंचनामा केला व या घटनेची नोंद केली. पुढील तपास पाचोड पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित व त्यांचे सहकारी करत आहे..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.थेरगाव हे जवळपास चार हजार लोकसंख्येचे गाव असून या गावासाठी आज पावतो पाणीपुरवठ्याच्या लाखो रुपये खर्चून तीन विविध योजना राबविण्यात आल्या , मात्र गावांची कायमची तहान भागविण्यास प्रशासनास अपयश आले. नेहमी हे गांव टँकरवर अवलंबून असून या गावात बारमाही पाणीटंचाई कायम असल्याने नागरिकांना तिन्ही ऋतूत पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. ३१ऑगस्ट रोजी टँकर बंद झाल्याने ते पूर्ववत सुरू व्हावे म्हणून पंचायत समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात माहिती थेरगाव ग्रामपंचायत प्रशासनाने दिली आहे. गावातील पाणी टंचाईवर वेळीच उपाय योजना झाली असती तर कदाचित ही घटना टळली असती असे ग्रामस्थांनी सांगितले. पाण्यासाठी या तरुणाचा बळी गेल्याने सर्वत्र उदासिन प्रशासनाविरुद्ध संताप व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.