Beed Theft: मनोज जरांगेंच्या सभेत गर्दीचा फायदा घेत चोरट्यांची मोठी हातसफाई; सहा लाखांहून अधिक ऐवज लंपास

बीड : अंतिम इशारा बैठकीला झालेल्या गर्दीचा गैरफायदा घेत चोरट्यांनी रविवारी (ता. २४) चांगलीच हातसफाई केली. रोख रक्कम, सोनसाखळी असा सहा लाख ३० हजारांचा ऐवज मांजरसुंबा येथून लंपास झाला. याप्रकरणी नेकनूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे..बापू देवराव नवले (रा. पाली, ता. बीड) यांनी फिर्याद दिली, की नवले मित्रांसह मांजरसुंबा येथे मनोज जरांगे यांची सभा ऐकण्यासाठी गेले होते..दुपारी तीनच्या सुमारास कन्हैया हॉटेलसमोर गर्दीत उभे असताना चोरट्याने त्यांच्या गळ्यातील १० तोळ्याची सोन्याची चेन (किंमत अंदाजे सहा लाख ३० हजार) लंपास केली. .Manoj Jarange: २९ ऑगस्टपर्यंत निर्णय न झाल्यास मुंबईत उग्र आंदोलन; मनोज जरांगे यांचा इशारा, समाजबांधवांची तयारी पूर्ण.याचदरम्यान दीपक नारायण जोगदंड (वानगाव) यांची सोन्याची चेन, रवींद्र प्रल्हाद यादव (नंदनवन कॉलनी, बीड) यांची सोन्याची चेन, दत्ता नानासाहेब मोरे (कळंब) व संजय प्रल्हाद शिंदे (नेकनूर) या दोघांची रोख रक्कम; तसेच चंद्रकला बलभीम दास (मुळुक) यांचे मंगळसूत्र चोरी गेले. याप्रकरणी चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.