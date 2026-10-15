मराठवाडा

Pachod Theft : पाचोड येथे हॉटेलवर चोरट्यांचा डल्ला! देशी दारूसह किराणा माल लंपास

मध्यरात्री चोरट्यांनी हॉटेलमध्ये मद्यसाठा लांबवून पोलिसांना दिले आव्हान.
pachod theft

pachod theft

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सकाळ वृत्तसेवा
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पाचोड - अज्ञात चोरट्यांनी धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील पाचोड, ता. पैठण येथील एका हॉटेलमधील देशी - विदेशी दारूचा साठा व किराणा साहित्य चोरून नेल्याची घटना गुरुवारी (ता. १५) मध्यरात्री एक वाजेच्या सुमारास घडली.

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