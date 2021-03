वसमतमध्ये सलग तीसऱ्या दिवशी दारुसह साडेतीन लाखांचा मुद्देमाल जप्त

वसमत (जिल्हा हिंगोली) : होळी रंगपंचमी सण उत्सवाच्या य पार्श्वभूमीवर वसमत येथून चोरटी दारुची वाहतूक करणाऱ्यांवर शहर पोलिसांनी रविवारी धाडीचे सत्र सुरु ठेवले. एकूण सोळा धाडीमध्ये तब्बल पावणेतीन लाख रुपयाची देशी व विदेशी दारुसह दोन दुचाकी जप्त करुन जवळपास साडेतीन लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्तीची कारवाई केली आहे. ग्रामीण पोलिसानंतर दुसऱ्याच दिवशी शहर पोलिसांनी दारु जप्तीची कारवाई केल्याने चोरटी दारु वाहतूक करणाऱ्यामध्ये व विक्री करणाऱ्यामध्ये चांगलीच भीती निर्माण झाली आहे. नांदेड व परभणी जिल्ह्यातील लॉकडाऊन व होळी व रंगपंचमीच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउन नसलेल्या हिंगोली जिल्ह्यात रविवारपर्यंत तळीराम व दारु विक्रेत्यांनी सर्वात मोठी आर्थिक उलाढाल केली. मागील पाच दिवसापासून दारुची चोरटी वाहतूक करणाऱ्यांचा सपाटा लागला आहे. दारुची चोरटी वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वसमत मधून होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर शहरी व ग्रामीण पोलिसांनी पथके तयार करुन अशा चोरट्या दारूच्या वाहतुकीवर पाळत ठेवली. रविवारी (ता. २८) रोजी सतत तिसऱ्या दिवशी धाड टाकून पोलिसांनी लाखो रुपयांची देशी-विदेशी दारु जप्त करुन कारवाई केली. दिवसभरात एकूण सोळा धाडीमध्ये तब्बल पावणे तीन लाखाची देशी व विदेशी दारुसह दोन दुचाकी असा साडेतीन लाखाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. तत्पूर्वी ग्रामीण पोलिसांनी शनिवारी दारूसह 10 दुचाकी असा चार लाखाचा मुद्देमाल जप्त केला होता. शहरी व ग्रामीण पोलिसांच्या दारू जप्तीच्या कारवाईने मात्र वसमत शहरातून पार्सल व्यवस्थेचा पर्दाफाश झाल्याची चर्चा नागरिकांमधून ऐकावयास मिळत आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: For the third day in a row, three and a half lakh items including liquor were seized in Wasmat hingoli news