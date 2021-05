हे हास्य अनंत काळापर्यंत राहावे; सोशल माध्यमावर खासदार राजीव सातव यांना श्रद्धांजली

हिंगोली : राज्यसभेचे खासदार राजीव सातव (Mp Rajiv Satav) यांच्या निधनानंतर सोमवारी (ता. १७) कळमनुरी येथे त्यांचा मुलगा पुष्कराज सातव याने साडेअकरा वाजता मुखाग्नी दिला(Funral in kalamanuri). सकाळपासुन सोशलमिडीयावर त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली जात होती. अनेकांनी त्यांच्या सोबतच्या आठवणीना उजाळा दिला. त्यांचे फोटो शेअर करत हे हास्य अनंत काळापर्यंत असेच राहिले पाहिजे अशा शब्द रचना टाकल्या आहेत. (This smile should last forever; Tribute to MP Rajiv Satav on social media)

खासदार राजीव सातव हे हिंगोली लोकसभा मतदार संघात युवकांचे प्ररणास्थान होते. त्यांना प्रत्येक जण भाऊ नावाने बोलत असत त्यांच्या निधनाची बातमी सोशलमिडीयावर झळकताच त्यांच्या चाहत्यांनी त्यांच्या आठवणीना उजाळा दिला. सोशलमिडीयावर त्यांचे संग्रहित फोटो व्हायरल करत श्रद्धांजली अर्पण केली. व्हाटसप, फेसबुक, टिव्टर, आदीवर भाऊचे फोटो शेअर केले आहेत. खासदार राजीव सातव यांचे फोटो पोष्ट करून त्यावर अर्ध्यावरती डाव मोडीला, माझे दैवत राजीव भाऊ, आता पुन्हा भेटी झाले, असे दुरावे, डोळ्यातील पाणी डोळ्यात साठवावे, महाराष्ट्राचा उमदा नेता गेला, जो आवडतो सर्वांना तोची आवडे देवाला, आता उरल्या केवळ आठवणी यासह विविध पोष्ट सोशलमिडीयावर दिवसभर सुरू होत्या.

तसेच त्यांचे पार्थिव घेऊन आलेल्या रुग्णवाहिकेचा व्हिडीओ तयार करुन त्याला क्या कभी अंबरसे, सूर्य बिछडता है तसेच जानेवाले ओ कोनसा देश है, वहा तुम चले गये आदी भावस्पर्शी गीतांची जोड देऊन व्हिडीओ शेअर केले जात होते. आज दिवसभर राजीव सातव यांचे फोटो व भावपूर्ण श्रद्धांजली यामुळे सोशलमिडीयावर संदेश झळकत होते. अनेकांनी आपले भाऊ सोबतचे अनुभव, त्यांच्या आठवण, त्यांच्या विषयी लेख लिहत आठवणीना उजाळा दिला.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे