- रामेश्वर अमृतेगंगापूर - गंगापूर-वैजापूर महामार्गावर माहुली शिवारात व्यापाऱ्याच्या डोळ्यांत मिरची पूड फेकून एक लाख ५५ हजार रुपयांची रोकड लुटणाऱ्या तिघांना स्थानिक गुन्हे शाखेने जेरबंद केले आहे. तिघांकडून चोरीच्या रकमेतील काही रोकड आणि गुन्ह्यात वापरलेली मोटारसायकल असा एकूण १ लाख ४१ हजार ६५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..तालुक्यातील मुद्देशवाडगाव येथील व्यापारी शंकर कारभारी सोनवणे हे १६ नोव्हेंबर रोजी दुपारी बाराच्या सुमारास बोलेरो जीपमधून गंगापूर-वैजापूर मार्गाने जात होते. माहुली शिवारातील मांजरी पाटीजवळील शिवार ट्रेडिंग कंपनीसमोर मका खरेदीच्या बहाण्याने विनाक्रमांकाच्या दुचाकीवरून आलेल्या तिघांनी त्यांना अडविले. त्यानंतर त्यांच्या तोंडावर व डोळ्यांत मिरची पूड फेकली..दोघांनी त्यांच्या खिशातून जीपची चावी बळजबरीने काढून घेतली. त्यानंतर जीपमध्ये ठेवलेल्या बॅगेतील १ लाख ५५ हजार रुपयांची रोकड घेऊन आरोपींनी घटनास्थळावरून पळ काढला होता. याप्रकरणी सोनवणे यांच्या फिर्यादीवरून गंगापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गंगापूर पोलीस व स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विजयसिंग राजपूत यांच्या पथकाने तपास सुरू केला..तांत्रिक विश्लेषण आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे भालगाव येथील विकास भाऊसाहेब काकडे याच्यावर संशय बळावल्याने गुन्ह्यानंतर मोबाइल बंद करून तो फरार झाला होता. तो प्रवरासंगम (ता. नेवासा) येथे नातेवाइकांकडे असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. विश्वासात घेऊन त्याची विचारपूस केली असता त्याने साथीदारांची नावे सांगितली.त्यानुसार अजीम रज्जाक शहा याला भालगाव येथून, तर समाधान ठोकळ (रा. धोंदलगाव, ता. वैजापूर) याला त्याच्या गावातून ताब्यात घेण्यात आले. गुन्ह्यात वापरलेली मोटारसायकल अजीम शहा याची असल्याचे तपासात समोर आली आहे. तिघांकडून रोकड व मोटारसायकल असा एकूण एक लाख ४१ हजार ६५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..ही कारवाई पोलीस निरीक्षक विजयसिंग राजपूत, सहायक पोलीस निरीक्षक वैभव रणखांब, पोलीस अंमलदार विष्णू गायकवाड, भागीनाथ आहेर, शिवानंद बनगे, अशोक वाघ, अनिल काळे तसेच तांत्रिक विभागाचे योगेश तरमाळे व जीवन घोलप यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. तिघांना गंगापूर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले असून याप्रकरणी अधिक तपास पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.