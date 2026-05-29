Kaygaon News : रात्रीच्या वेळी तीन दुचाकीस्वारांचा पाठलाग; कांदा वाहतूक करणाऱ्या ट्रकचालकाची प्रसंगावधानाने लूटमारीतून सुटका

कायगाव - छत्रपती संभाजीनगर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर गुरुवारी (ता.२८) मध्यरात्री कर्नाटककडे कांदा घेऊन जाणाऱ्या ट्रकचालकाला तीन अज्ञात दुचाकीस्वारांनी दमदाटी व शिवीगाळ केल्याची घटना घडली. मात्र चालकाने दाखविलेल्या प्रसंगावधानामुळे व स्थानिकांच्या तत्पर मदतीमुळे संभाव्य लूटमारीचा डाव फसला..कांदा घेऊन निघालेला दहा टायर ट्रक महामार्गावरून जात असताना तीन जण दुचाकीवरून पाठलाग करू लागले. ट्रक थांबविण्यासाठी ते ओरडत होते, शिवीगाळ व दमदाटी करत होते. घाबरलेल्या चालकाने गंगापूर येथील ओळखीचे सलमान बागवान यांना तातडीने संपर्क साधून प्रकार कळविला..घटनेचे गांभीर्य ओळखून बागवान यांनी अंमळनेर येथील मित्र राजू पठाण यांना माहिती दिली. पठाण यांनी थेट चालकाशी बोलून त्याचे ठिकाण जाणून घेतले. नवीन कायगावच्या पुढे असलेल्या पेट्रोल पंपावर ट्रक उभा करण्याची सूचना त्यांनी चालकाला केली. सोबतच गंगापूर पोलिसांनाही घटनेची कल्पना देण्यात आली..माहिती मिळताच पोलिसांचे पथक व राजू पठाण घटनास्थळी दाखल झाले. तोपर्यंत दुचाकीस्वार पसार झाले होते. वेळेत मदत मिळाल्याने चालकाने सुटकेचा निःश्वास सोडला. त्याने सलमान बागवान, शिवाजी मिसाळ, राजू पठाण व गंगापूर पोलिसांचे आभार मानले.दरम्यान, परराज्यातील वाहनचालकाला लक्ष्य करण्याचा हा लूटमारीचा प्रयत्न हायवे रोडवर दिवसेंदिवस वाढत आहे, अशी चर्चा परिसरात आहे. महामार्गावर रात्रीच्या वेळी पोलिस गस्त वाढवावी, अशी मागणी वाहनचालकांतून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.