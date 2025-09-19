Latur News: अखेर माळहिप्परगा, तिरुका येथील तिघांचे मृतदेह सापडले

जळकोट : माळहिप्परगा ते पाटोदा खुर्द येथील पुलावरून (ता.१६) रात्री आठच्या सुमारास तीन जण पुरात वाहून गेले होते. यात एकजण झाडाला धरून राहिल्याने त्यांची सुटका करण्यात आली..तर, (ता.१८) दुपारी बाराच्या सुमारास दोन्ही मृतदेह सापडले असून, तिरुका येथील वाहून गेलेल्या युवकाचाही मृतदेह सापडला असल्याने दोन दिवसांनंतर शोधमोहीम थांबविण्यात आली..माळहिप्परगा (ता. जळकोट) येथील ऑटोरिक्षातील केंद्रीय राखीव पोलिस दल कर्मचारी सूर्या ऊर्फ संगीता सूर्यवंशी (वय ३२, रा. माळहिप्परगा), वैभव पुंडलिक गायकवाड (२४, रा. नरसिंगवाडी) हे दोघेही दोन दिवसांपूर्वी पुराच्या पाण्यात वाहून गेले होते..त्यांचा शोध सुरू होता. तसेच (ता. १८) सकाळी अकराच्या सुमारास दोघांचे मृत्यतदेह एका झुडपाखाली आढळून आले. दरम्यान, तिरुका येथील सुर्दशन केरबा घोणशेट्टे यांचाही मृतदेह तिरुका गावापासून दोन किलोमीटर अंतरावर सापडला आहे..Talegaon Dhamdhere News : कामिनी ओढ्यात बुडालेल्या युवकाचा मृतदेह तिसऱ्या दिवशी सापडला.तहसीलदार राजेश लांडगे, एनडीआरएफ, अग्निशमन दल यांनी दोन दिवसांपासून पुरात वाहून गेलेल्यांची शोधमोहीम सुरू केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.