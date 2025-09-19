मराठवाडा

Latur News: अखेर माळहिप्परगा, तिरुका येथील तिघांचे मृतदेह सापडले

Flood: माळहिप्परगा ते पाटोदा खुर्द येथील पुलावरून (ता.१६) रात्री आठच्या सुमारास तीन जण पुरात वाहून गेले होते. यात एकजण झाडाला धरून राहिल्याने त्यांची सुटका करण्यात आली.दुपारी बाराच्या सुमारास दोन्ही मृतदेह सापडले असून, तिरुका येथील वाहून गेलेल्या युवकाचाही मृतदेह सापडला असल्याने दोन दिवसांनंतर शोधमोहीम थांबविण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
