गुड न्यूज : हिंगोलीतील तीन कोरोना योध्यांचा होणार राज्यपालांच्या हस्ते गौरव

हिंगोली : कोरोना काळात उत्कृष्ट सेवा बजावणाऱ्या राज्यातील ३८ कर्मचाऱ्यांचा मुंबई येथील राजभवनात राज्यपालांच्या हस्ते ( ता. १५) आँक्टोंबरला गौरव केला जाणार असून यामध्ये जिल्ह्यातील तिघा कोरोना योध्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, राज्यात कोरोना प्रादुर्भाव वाढल्याने तो रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, आरोग्य यंत्रणा, महसूल विभाग, पालिका प्रशासन आदी विभागाने विविध उपाययोजना करून कोरोना संसर्ग आटोक्यात आणण्यात यश मिळविले आहे. याशिवाय आरोग्य यंत्रणेने शहरी भागासह ग्रामीण भागात कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी जनजागृती केली आहे. तसेच माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यात सर्व्हेक्षण करून रॅपिड अँटीजन टेस्ट व आरटी पीसीआर टेस्ट घेण्यात आल्या आहेत.तसेच जिल्ह्यात मृत्यू दरही कमी आहे. तसेच रुग्णांची संख्या देखील कमी झाली आहे. सध्या जिल्ह्यात कोरोनाचे २७९३ रुग्ण आहेत. तसेच यापैकी २५३७ रुग्ण बरे झाल्याने त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. तर २१४ रुग्णावर उपचार सुरू आहेत. आतापर्यंत ४२ रुग्णांचा मृत्यु झाला आहे. यात रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे कोरोनावर मात करण्यासाठी कोरोना योध्यानी जीवाची पर्वा न करता कोरोना काळात सेवा बजावली आहे. उत्कृष्ट सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची निवड याची शासनाने दखल घेत विभागानुसार उत्कृष्ट सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची निवड केली आहे. यामध्ये अधिपरीचारिका, प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी, कक्ष सेवक सफाई कामगार, आशा स्वयंसेविका, आरोग्य सेविका आरोग्य सेवक, परिचारिका, औषध निर्माण अधिकारी यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. तिघांचा राज्यपालांच्या हस्ते कोरोना काळात उत्कृष्ट सेवा बजावल्या बद्दल गौरव केला जाणार औरंगाबाद विभागातून चार केवळ चार आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सत्कार सोहळ्यासाठी निवड झाली असून, यातील तिघे हे हिंगोली जिल्ह्यातील आहेत. यामध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथील कक्ष सेवक संदीप मोरे, आखाडा बाळापूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आशा स्वयंसेविका शोभा तोरकड तर जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील अधिपरीचारिका जयश्री फतेपूरे या तिघांचा राज्यपालांच्या हस्ते कोरोना काळात उत्कृष्ट सेवा बजावल्या बद्दल गौरव केला जाणार असल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. शिवाजी पवार यांनी सांगितले. त्यामुळे जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला जाणार आहे. संपादन - प्रल्हाद कांबळे

