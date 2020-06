Latur Breaking : लातूर जिल्ह्यात तीन पॉझिटिव्ह अन्‌ चार कोरोनामुक्त

लातूर : शहरात दररोज वेगवेगळ्या भागात कोरोनाबाधित रूग्ण आढळून येत आहेत. त्यातच शहरातील भोई गल्लीत आता नवा कोरोनाबाधीत रूग्ण बुधवारी (ता.१७) आढळला आहे. यासह जिल्ह्यात एकुण तीन कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत. उर्वरित दोघे हे उदगीरमधील हनुमान नगरमधील आहेत. दुसरीकडे, लातूरातील मोती नगर भागातील तीन आणि उदगीरमधील आझाद नगरमधील दोन, असे चार कोरोनाबाधीत रुग्ण बरे झाल्याने त्यांना आज घरी सोडण्यात आले.

लातूर जिल्ह्यातील एकुण ५२ व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी आले होते. त्यातील विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेचे २७ स्वॅब होते. त्यापैकी २५ व्यक्तींचे अहवाल निगेटिव्ह आले असून एका व्यक्तीच्या अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. तर एका व्यक्तीचा अहवाल अंतिम आला नाही. पॉझिटिव्ह अहवाल आलेली व्यक्ती भोई गल्लीतील (लातूर) असून या व्यक्तीचे वय ५० वर्षे आहे. उदगीरमधून तपासणीसाठी आलेल्या १४ स्वॅबपैकी हनुमान नगर भागातील दोन व्यक्तींचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. या दोन्ही व्यक्ती आधीच्या कोरोनाबाधित रुग्णाच्या संपर्कातील आहेत. अकरा जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले असून एकाचा अहवाल अंतिम आला नाही. लातूरमधील कोवीड केअर सेंटरमधील ११ जणांच्या स्वॅबची तपासणी झाली. या सर्वांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत, अशी माहिती विषाणू सांशोधन व निदान प्रयोगशाळेचे प्रमुख डॉ. विजय चिंचोलकर यांनी दिली. इथे विलासराव गोपीनाथरावांचे पुतळेही जपणार मैत्र... अतिगंभीर आजार असतानाही कोरोनावर मात

शहरातील मोती नगर येथील रहिवासी असलेले ६८ व ४६ वर्ष वयाच्या दोन रुग्णांना बुधवारी (ता.१७) पूर्णपणे बरे झाल्यामुळे घरी सोडण्यात आले. त्यापैकी ६८ वर्षे वय असलेल्या महिलेला उच्च रक्तदाब आणि दमा हा आजार होता. तसेच कोरोनामुळे त्यांना निमोनियाही झाला होता. त्यांच्यावर १९ दिवसांपासून उपचार सुरू होते. तब्बल १२ दिवस त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले होते. अतिगंभीर स्वरुपाचा आजार असतानाही त्यांनी कोरोनावर मात केली आहे. ४६ वर्ष वय असलेल्या रुग्णास उच्च रक्तदाब होता. दिव्यांग मुलगा अन् पत्नीच्या मदतीने उरकली पेरणी, शेतकऱ्याची कुटुंबासाठी धडपड यासह उदगीरमधील आझाद नगर भागातील दोन जणांना, अशा चार जणांना बरे झाल्याने आज घरी सोडण्यात आले, अशी माहिती कोरोना विलगीकरण कक्षाचे प्रमुख डॉ. मारुती कराळे, डॉ. निलिमा देशपांडे, डॉ. गजानन हलकंचे यांनी दिली. दरम्यान, लातूर जिल्ह्यातील सध्या एकूण कोरोनाबाधितांची संख्या २११ झाली आहे. त्यातील ६४ जणांवर सध्या उपचार सुरू असून तब्बल १३७ जण बरे झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. आजवर उपचारादरम्यान दहा जणांचा मृत्यू झाला आहे, असे आरोग्य विभागाने जाहीर केले आहे. कोरोना मीटर

एकुण बाधित : 211

उपचार सुरू असलेले 64

बरे झालेले 137

मृत्यू : 10



