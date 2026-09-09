Road Blockade in Bidkin : बिडकीनमध्ये तीन तास रास्ता रोको; पाच किलोमीटर वाहनांच्या रांगा; NHAI, CSMRDA अधिकाऱ्यांची तीन तासांनंतर हजेरी

- रविंद्र गायकवाडबिडकीन - अतिक्रमणाच्या कारवाईला विरोध, बिडकीनमधील NHAI चा टोलनाका अन्यत्र स्थलांतरित करावा आणि गावाबाहेरून बायपास मार्ग काढावा, या मागण्यांसाठी बुधवारी (ता. ९) बिडकीन येथे तब्बल तीन तास रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले), प्रगती सेवाभावी संस्था सामाजिक संघटना, व्यापारी, ग्रामस्थ व नागरिकांच्या वतीने शेकटा फाटा ते निलजगाव फाटा अशी पायी रॅली काढण्यात आली..रॅलीनंतर निलजगाव फाटा येथे आंदोलकांनी पैठण–छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर ठिय्या देत रास्ता रोको सुरू केला. संबंधित प्रशासकीय अधिकारी आंदोलनस्थळी न आल्याने आंदोलकांमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात आली. अखेर तब्बल तीन तासांनंतर NHAI, CSMRDA आणि महसूल प्रशासनाचे अधिकारी आंदोलनस्थळी दाखल झाले. आंदोलकांशी चर्चा केल्यानंतर मागण्यांबाबत कार्यवाही करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागण्यात आली. त्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले..महामार्गावर पाच किलोमीटर वाहनांच्या रांगारास्ता रोकोमुळे पैठण–छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली. महामार्गावर सुमारे पाच किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. आंदोलन संपल्यानंतरही सुमारे एक तास वाहतूक कोंडी कायम होती. पोलिसांनी प्रयत्न करून वाहतूक सुरळीत केली.मुख्य बाजारपेठ बंदआंदोलनाला व्यापाऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. शेकटा फाटा येथून सुरू झालेली पायी रॅली बिडकीनच्या मुख्य बाजारपेठेतून निलजगाव फाट्याकडे गेली. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बिडकीनची मुख्य बाजारपेठ बंद ठेवण्यात आली होती..अतिक्रमणाच्या कारवाईला विरोधCSMRDAकडून बिडकीनमधील अतिक्रमणाबाबत कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याने व्यापारी व नागरिकांमध्ये चिंता आहे. कारवाईमुळे छोटे व्यापारी, दुकानदार आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे नुकसान होऊ नये, अशी आंदोलकांची भूमिका आहे. विकासाला विरोध नसून स्थानिकांचे नुकसान टाळून अतिक्रमणाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी करण्यात आली.टोलनाका आणि बायपासचा प्रश्नबिडकीनमधील NHAIचा टोलनाका अन्यत्र स्थलांतरित करावा, तसेच गावाबाहेरून बायपास मार्ग काढावा, या मागण्यांवर आंदोलक ठाम आहेत. टोलनाक्यामुळे स्थानिक नागरिक व वाहनचालकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी स्थलांतर आवश्यक असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. बायपास झाल्यास गावातील वाहतूक कोंडी कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली..दोन दिवसांची मुदत; पुढील आंदोलनाचा इशाराप्रशासनाने मागण्यांबाबत कार्यवाही करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागितल्याने रास्ता रोको स्थगित करण्यात आला. मात्र, या कालावधीत ठोस निर्णय न झाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आयोजकांनी दिला आहे. गरज पडल्यास ‘जल आंदोलन’ छेडण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.दरम्यान, NHAIने टोलनाका स्थलांतराबाबतचा प्रस्ताव वरिष्ठ विभागाकडे सादर केल्याचे सांगण्यात आले. CSMRDAने अतिक्रमणाबाबत शासनाकडे सकारात्मक प्रस्ताव तसेच बिडकीनच्या बाहेरून बायपाससाठी अहवाल सादर केल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली..मोठ्या संख्येने नागरिकांचा सहभागआंदोलनात जिल्हा परिषद सदस्य मनोज पेरे, सरपंच अशोक धर्मे, उपसरपंच किरण गुजर, काकासाहेब टेके, ग्रामपंचायत सदस्य सागर फरताळे, कृष्णा चौतमल, भारत हाडे, हसन चाऊस, मधुकर सोकटकर, रमेश शिंदे, डॉ. गणेश शिंदे, दिलीप देवळाणकर, सुरेश वडतल्ले, राजू पिंजारी, रविंद्र नरवडे, ओमप्रकाश जैस्वाल, माणिक राठोड, संदीप गायकवाड, नन्हेखा पठाण, तमिजोद्दीन इनामदार, महेमुद शहा, ज्ञानेश्वर कांबळे, अंकुश अवचिंदे, दीपक भालके, नरेश रोडगे, अजय भिवसाने, अमोल पवार आदींसह व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले..आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर NHAIचे अभियंता अनिकेत कुलकर्णी, CSMRDAचे प्रशासक साटोटे, मंडळ अधिकारी रविंद्र जोशी, ग्राम महसूल अधिकारी रविंद्र मोखेडे, पैठणचे उपविभागीय अधिकारी सुनील पाटील आणि सहायक पोलिस निरीक्षक निलेश शेळके आदी अधिकारी उपस्थित होते.आता प्रशासनाने मागितलेल्या दोन दिवसांच्या मुदतीत कोणती ठोस कार्यवाही होते, याकडे बिडकीनसह परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.