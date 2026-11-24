फुलंब्री - फुलंब्री विधानसभा मतदारसंघातील लाडसावंगी गावाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या जलजीवन मिशन योजनेची पाहणी करून काम ७० टक्के पूर्ण झाले असतानाही उर्वरित ३० टक्के काम गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडले आहे. एवढा मोठा खर्च होऊनही लाडसावंगीकरांना अद्याप पाणी मिळत नसल्याने आमदार सुहास शिरसाठ यांनी वेळोवेळी हा प्रश्न आक्रमकपणे उपस्थित करून संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून येत्या तीन महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचा शब्द घेतला..लाडसावंगी परिसरात वाढती दुष्काळी परिस्थिती, भूजल पातळीत होणारी घट आणि संभाव्य पाणीटंचाईचे संकट लक्षात घेता नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर आमदार सुहास शिरसाठ यांनी सोमठाणा ते लाडसावंगी या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशन पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाची प्रत्यक्ष नुकतीच पाहणी केली. यावेळी सुरू असलेल्या कामाचा आढावा घेत संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांना कामात कोणतीही दिरंगाई न करता दर्जेदार पद्धतीने काम पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.या प्रश्नाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घेत येत्या तीन महिन्यांत योजनेचे उर्वरित काम पूर्ण करण्याचा शब्द दिला. त्यामुळे रखडलेल्या कामाला गती मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे..उन्हाळ्याची तीव्रता आणि दुष्काळी परिस्थिती पाहता नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये, यासाठी योजनेचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. कामाच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही आमदार सुहास शिरसाठ यांनी संबंधित यंत्रणेला दिला आहे. लाडसावंगीकरांना लवकरात लवकर पाणी मिळावे, यासाठी या कामाचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवणार असल्याची ग्वाही आमदार सुहास शिरसाठ यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.