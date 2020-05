Breaking News : उदगीरमध्ये आणखी तिघांना कोरोनाची लागण

लातूर : लातूर जिल्ह्यातील उदगीरमध्ये आणखी तिघांना कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे उदगीरमधील कोरोनाबाधितांची संख्या आता १३ वर पोचली आहे. या सर्वांवर उदगीरमधील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेचे अधिष्ठाता डॉ.गिरीष ठाकुर यांनी सोमवारी (ता.चार) दिली. उदगीरमध्ये कोरोनाबाधित महिलेचा ता.२५ एप्रिल रोजी मृत्यू झाला. या घटनेमुळे उदगीरमधील डॉक्टर, परिचारिका आणि संबंधित महिलेच्या नातेवाईकांना ‘कोरोना’ची लागण झाली आहे का, याची तपासणी दररोज केली जात आहे. या तपासणीत संबंधीत महिलेच्या संपर्कातील व्यक्तींना कोरोनाची लागण झाली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या आठ दिवसांत झालेल्या तपासणीत उदगीरमधील दहा व्यक्तींना कोरोना पॉझिटीव्ह असल्याचे आढळून आले होते. त्यातच आता आणखी तिघांची सोमवारी भर पडली. औशात दुकाने उघडली अन् तळीरामांनी दारू खरेदीसाठी तोबा गर्दी केली लातूरातील विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेत सोमवारी एकुण ३१ व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी आले होते. त्यापैकी उदगीरमधील उपजिल्हा रुग्णालयातून एकुण २८ व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी आले होते. त्यापैकी २१ व्यक्तींचे अहवाल निगेटिव्ह आले असून ३ व्यक्तींचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत तर चार जणांचे अंतिम अहवाल आले नसल्यामुळे त्यांची ४८ तासानंतर पुनर्तपासणी करण्यात येणार आहे. विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेत तपासणीसाठी आलेल्या उर्वरित तिघांच्या स्वॅबची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी सर्वच व्यक्तींचे अहवाल निगेटीव्ह आले आहेत, असे डॉ. ठाकूर यांनी सांगितले आजवर सहा हजार ७३२ व्यक्तींची तपासणी

लातुर येथील विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेत आजवर एकुण सहा हजार ७३२ व्यक्तींची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी एकुण २३० व्यक्तींच्या स्वॅबची तपासणी करण्यात आली होती. त्यापैकी २२२ व्यक्तींचे अहवाल निगेटिव्ह आलेले असून यापूर्वीच दिनांक ४ एप्रिल रोजी ८ व्यक्तींचे अहवाल पॉझिटीव्ह आले होते. ते रुग्ण बरे झाल्यामुळे त्यांना या रुग्णालयातून सोडण्यात आले आहे. आजपर्यंत १९८ व्यक्तींचा होम क्वारंटाईन कालावधी संपला असून एकुण २२ व्यक्तींना जिल्हा आरोग्य विभागामार्फत होम क्वारंटाईनमध्ये निगराणीखाली ठेवण्यात आले आहे. तसेच १० व्यक्तींना संस्थात्मक अलगीकरणात ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती कोरोना विलगीकरण कक्षप्रमुख डॉ. मारुती कराळे यांनी दिली. आकडेवारी

लातूर : २२

उपचार सुरू : १३

बरे झालेले : ०८

मृत्यू : ०१

