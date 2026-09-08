Gangapur Crime : मुलीच्या प्रेमविवाहास मदत करणाऱ्या युवकाचा खून करणाऱ्या पाच आरोपींपैकी तीन जणांना जन्मठेपेची शिक्षा

- राजेंद्र व्यासगंगापूर - मुलीच्या प्रेमविवाहास मदत करणाऱ्या युवकाचा खून करून तो अपघात असल्याचा भासवणाऱ्या पाच आरोपींपैकी तीन जणांना जन्मठेपेची शिक्षा गंगापूरचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राहुल शिंदे यांनी सुनावले आहे.याविषयीची माहिती अशी की, रूपचंद वाकचौरे यांची मुलगी वैष्णवी हिने शिवराम एकनाथ मोडे यांचा भाचा विशाल लक्ष्मण नवले याच्याशी प्रेम विवाह केला होता. तो विवाह मुलीचे वडील रूपचंद वाकचौरे यांना मान्य नव्हता. त्या विवाहास शिवराम मोडे यांचा मुलगा पवन मोडे यांनी मदत केल्याचा संशय रूपचंद यास होता..याच रागातून त्यांनी ता.२८ मार्च २०२४ रोजी शेंदूरवादा ते सावखेडा रस्त्यावर पवन मोडे व त्याचे वडील शिवराम मोडे हे आपल्या मोटरसायकली वरून जात असताना आरोपी सचिन वाघचौरे, विशाल वाघचौरे, राम सोलट, संदीप बर्डे या चौघांनी कट रचून त्यांच्या मोटरसायकलीला आपल्या बोलेरो गाडीने धडक देऊन खाली पाडले. त्यातच दोन्ही बाप लेखन शिवराम व त्यांचा मुलगा पवन खाली पडल्यानंतर आरोपितांनी आपली गाडी परत आणून पवन याच्या डोक्यावरून घालून त्याला जिवंत मारले..यावरून पवनचे वडील यांनी वाळूज पोलीस स्टेशनला दिलेल्या तक्रारीवरून पाच जणांच्या विरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल केला.या अनुसंगाने पोलीस निरीक्षक राजेंद्र सहाणे व फौजदार एस आर दिलवाले यांनी न्यायालयात आरोप पत्र दाखल केले होते. त्यात सरकारच्या वतीने 18 साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली. विशेष म्हणजे रूपचंद वाघचौरे यांची मुलगी वैष्णवी व मयत पवन चे वडील शिवराम मोडे यांची साक्षर अत्यंत महत्त्वाची ठरली..या साक्षीवरून सोमवार (ता. ७) रोजी गंगापूरचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राहुल शिंदे यांनी आरोपी सचिन भागचंद वाघचौरे, विशाल भागचंद वाकचौरे व रूपचंद लक्ष्मण वाकचौरे यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली तर उर्वरित दोन आरोपींना राम सोलट व संदीप बर्डे यांची पुरावे अभावी निर्दोष मुक्तता केली.न्यायालयात आरोपींच्या वतीने ही घटना अपघात असल्याचा भासवण्याचा मोठा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु सरकार पक्षाच्या वतीने विशेष सरकारी वकील ॲड. मंगेश जाधव, ॲड. कृष्णा ठोंबरे, ॲड. अविनाश चव्हाण यांनी सरकार पक्षाच्या वतीने जोरदार बाजू मांडल्याने तीन आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा शिक्षा सुनवन्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.