Bike Accident : औंढा मार्गावर दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक; तिघे गंभीर जखमी

जिंतूर - शहरापासून सुमारे २० किमी. अंतरावर जिंतूर-औंढा महामार्गावरील रामेश्वर पाटीजवळ मंगळवारी (ता. १४) सकाळी १० च्या सुमारास दोन दुचाकींची समोरासमोर जोरदार धडक होऊन तिघेजण गंभीर जखमी झाले. प्राथमिक उपचारानंतर एकास नांदेड, तर दोघांना पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले..पोलिस व प्रत्यक्षदर्शींकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, साहिल खान रब्बानी खान (वय-३५, रा. अर्धापूर, जि. नांदेड) हे दुचाकीवरून औंढा नागनाथहून जिंतूरकडे येत होते. त्याचवेळी जिंतूरहून औंढ्याकडे निघालेले मुकेश नारायणलाल गुजर (वय-१९) व प्रकाश नारायणलाल गुजर (वय २०, दोघेही मूळ रा. राजस्थान) हे दुसऱ्या दुचाकीवरून जात असताना रामेश्वर पाटीजवळ दोन्ही वाहनांची समोरासमोर धडक झाली..या अपघातात तिघांच्याही डोक्याला, हात-पायांना व चेहऱ्यावर गंभीर दुखापत झाली. अपघातानंतर नागरिकांनी तत्काळ धाव घेत जखमींना जिंतूर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. तेथे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. उम्मे कुलसूम खाजा मजीद यांनी प्राथमिक उपचार करून प्रकृती गंभीर असल्याने तिघांनाही जिल्हा शासकीय रुग्णालय, परभणी येथे हलविले..परभणी येथे पुढील उपचारानंतर साहिल खान यांना नांदेड येथील रुग्णालयात, तर मुकेश व प्रकाश गुजर या दोघा भावांना अधिक उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आले. दरम्यान, वृत्त लिहिपर्यंत या अपघाताची पोलिस ठाण्यात नोंद झालेली नव्हती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.