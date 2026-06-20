मराठवाडा

Electric Short Circuit : खानापूरात शॉर्टसर्किटने तीन दुकाने जळून खाक; जीवितहानी टळली

देगलूर तालुक्यातील खानापूर येथे शुक्रवारी (ता. १९) रात्री शॉर्टसर्किटमुळे लागलेल्या भीषण आगीत तीन दुकाने जळून खाक झाली.
Electric Short Circuit

Electric Short Circuit

sakal

अनिल कदम
Updated on

देगलूर - तालुक्यातील खानापूर येथे शुक्रवारी (ता. १९) रात्री शॉर्टसर्किटमुळे लागलेल्या भीषण आगीत तीन दुकाने जळून खाक झाली. या आगीत लॉन्ड्री, फर्निचर आणि किराणा दुकानातील साहित्य पूर्णपणे भस्मसात झाले असून सुमारे सहा लाख रुपयांहून अधिक नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

Loading content, please wait...
Degloor
fire
Electric Short Circuit