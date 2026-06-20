Electric Short Circuit : खानापूरात शॉर्टसर्किटने तीन दुकाने जळून खाक; जीवितहानी टळली

देगलूर - तालुक्यातील खानापूर येथे शुक्रवारी (ता. १९) रात्री शॉर्टसर्किटमुळे लागलेल्या भीषण आगीत तीन दुकाने जळून खाक झाली. या आगीत लॉन्ड्री, फर्निचर आणि किराणा दुकानातील साहित्य पूर्णपणे भस्मसात झाले असून सुमारे सहा लाख रुपयांहून अधिक नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..गावातील महादेव मंदिरासमोरील बाबूभाई मेहताबसाब शेख यांचे किराणा दुकान, त्यालगत हणमंत वरटी यांचे लॉन्ड्री दुकान आणि शेजारी गोविंद पांचाळ यांचे फर्निचर दुकान आहे. शुक्रवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास अचानक शॉर्टसर्किट होऊन आग लागली. काही क्षणांतच आगीने रौद्ररूप धारण केल्याने परिसरात घबराट पसरली..फर्निचर दुकानातील मशीन, सागवानी चौकटी, तयार दरवाजे तसेच ग्राहकांसाठी बनवून ठेवलेले सहा सागवानी पलंग आगीत जळून खाक झाले. लॉन्ड्रीमधील यंत्रसामग्रीसह ग्राहकांनी धुण्यास दिलेले कपडेही जळाले. तर किराणा दुकानातील संपूर्ण माल आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्याने मोठे आर्थिक नुकसान झाले..घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी आग विझविण्याचे शर्थीचे प्रयत्न केले. त्यानंतर देगलूर नगरपरिषदेच्या अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आले. अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेऊन आग आटोक्यात आणली. मात्र, तोपर्यंत तिन्ही दुकानांतील बहुतांश साहित्य जळून गेले होते..या घटनेत तिन्ही व्यावसायिकांचे मिळून सहा लाख रुपयांहून अधिक नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. या आगीमुळे संबंधित व्यापाऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले असून शासनाने तातडीने पंचनामा करून आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.