घरगुती वीज जोडणीसाठी घेतली तीन हजारांची लाच

बीड : घरगुती विज जोडणीसाठी तीन हजार रुपयांची लाच घेताना महावितरणचा सहाय्यक अभियंता चतुर्भुज झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. तीन) दुपारी चिंचवन (ता. वडवणी) येथे घडली. सोमनाथ ज्ञानोबा घुले असे लाच - लुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडलेल्या सहाय्यक अभियंत्याचे नाव आहे. याबाबत माहिती अशी : चिंचवण (ता. वडवणी) येथे एकाला घरगुती वीज जोडणी घ्यायची होती. त्यासाठी संबंधीताने महावितरणच्या चिंचवण येथील शाखा कार्यालयात अर्ज व कोटेशन दाखल केले. सहाय्यक अभियंता सोमनाथ घुले याने तीन हजार रुपयांची लाच मागीतली. (ता. 26) ऑगस्ट रोजी घुले याने संबंधीत तक्रारदाराला लाच मागीतल्यानंतर त्याने येथील लाच - लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. मंगळवारी लाच देण्याचे ठरले. त्यानुसार लाच - लुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचला. तीन हजार रुपयांची लाच स्विकारताना सोमनाथ घुले यास रंगेहाथ पकडण्यात आले. लाच - लुचपत प्रतिबंधक विभागाचे उपाधीक्षक बाळकृष्ण हनपूडे पाटील यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.

