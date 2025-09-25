मराठवाडा

Godavari Flood: गोदावरीच्या पुरात अडकलेल्या तीन कर्मचाऱ्यांची केली सुटका

Purna River: गोदावरी नदीत पुरात अडकलेल्या मॉन्टो कार्लो कंपनीतील तीन कर्मचाऱ्यांची पूर्णा नगरपरिषदेच्या आपत्ती व्यवस्थापन पथकाने सुखरुप सुटका केली. तहसीलदार व पोलिसांच्या सहकार्याने वेगवान पाण्यातही रेस्क्यू ऑपरेशन यशस्वी ठरले.
सकाळ वृत्तसेवा
पूर्णा : समृद्धी महामार्गाचे काम करणाऱ्या मॉन्टो कार्लो कंपनीचे तीन कर्मचारी आलेगाव शिवारात गोदावरी नदीला पूर आल्यामुळे अडकले होते.

