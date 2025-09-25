Godavari Flood: गोदावरीच्या पुरात अडकलेल्या तीन कर्मचाऱ्यांची केली सुटका

पूर्णा : समृद्धी महामार्गाचे काम करणाऱ्या मॉन्टो कार्लो कंपनीचे तीन कर्मचारी आलेगाव शिवारात गोदावरी नदीला पूर आल्यामुळे अडकले होते. .तहसीलदार माधव बोथीकर यांनी घटनास्थळी धाव घेत पूर्णा नगर परिषदेच्या आपत्ती व्यवस्थापन पथकाच्या मदतीने बुधवारी (ता. २४)बोटीच्या सहाय्याने त्यांची सुखरुप सुटका केली..न.प.चे आपत्ती व्यवस्थापन पथक प्रमुख गणेश रापतवार, दीपक गवळी, सोनाजी खिल्लारे, अमजद कुरेशी, नागेश खंदारे, अनिल बनसोडे यांनी आलेगाव शिवारात गोदावरी नदीत पुराच्या पाण्याचा प्रचंड वेग असतानाही यशस्वीपणे रेस्क्यू ऑपरेशन राबवत या तीनही कर्मचाऱ्यांची सुखरूप सुटका केली. .Nagpur Health: राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळेचे पथक नागपुरात; उपराजधानीत मेंदूज्वराचा हैदोस.यावेळी सहायक पोलिस निरीक्षक सुशांत किनगे, चुडावा पोलिसांनी सहकार्य केले. यापूर्वीही रात्रभर पुरात अडकलेल्या याच कंपनीच्या चार मजूरांची नगर परिषदेच्या आपत्ती व्यवस्थापन पथकाने सुखरुप सुटका करून त्यांचे प्राण वाचविले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.