Marathwada Crime : धारदार तलवारी आणि विनाक्रमांकाची कार जप्त; तिर्थपुरी पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई!

घनसावंगी : तिर्थपुरी येथील मत्योदरी कॉलेज च्या पाठीमागे संभाजीनगर वस्ती येथे पोलिसांनी धडकेबाज कारवाई करून दोन धार धार तलवारी सह एक पांढ-या रंगाची विना क्रंमांकाची स्वीफ्ट कार असे एकून पाच लाख दोन हजार रुपयाचा मद्देमाल जप्त वकरून तीन आरोपीना ताब्यात घेतल्याची कारवाई गुरुवार (ता. एक) सायंकाळी पाच वाजेच्या दरम्यान केली..तिर्थपुरी ता. घनसावंगी येथील मत्योदरी विद्यालय समोर रोडच्या बाजुला एक पांढ-या रंगाची विनाक्रमांकाची स्वीफ्ट कार मध्ये तीन ते चार जण तलवारी घेवून फिरत आहे. अशी माहीती मिळाल्यावरुन पोलीसानी त्या ठिकाणी जावून गाडीतून खाली उतरत असतांना पोलीसांना पाहून सदर स्वीफ्ट गाडीतील संशीयांतांनी गाडी चालु करुन गाडी मत्योदरी कॉलेज कडे पळून घेवून जात असतांना दिसले सदर गाडीचा पाठलाग केला असतांना सदर संशीयांतांनी पोलिसांना पाहून त्याचे ताब्यातील गाडी मत्योदरी काँलेजच्या पाठीमागे संभाजीनगर वस्ती येथे सोडून गाडीतून तीन लोक खाली उतरुन पळु लागले..तेव्हा त्याचा पाठलाग करुन त्यांना पकडून त्यांना ताब्यात घेवून गाडी जवळ आणून त्याचे नाव गाव विचारपुस केली असता त्यांनी त्याचे नाव बाळू लक्ष्मण फुलारे ( वय 35 वर्ष), अजय साहेबराव कु-हाडे ( वय 27 वर्ष), शिवदास साहेबराव शिंदे (वय 32 वर्ष ) सर्व रा. तलवाड़ा ता. गेवराई जि.बीड असे सांगितले. सदर गाडीची दोन पंचासमक्ष पाहणी केली असता गाडी मध्ये दोन लाकडी मुठ व लोखंडी पाते असलेल्या धारधार तलवारी व एक पांढ-या रंगाची विना क्रमांकाची स्वीफ्ट कार असा एकून पाच लाख दोन हजार रुपयाचा मुद्देमाल बेकायदेशीरपणे बाळगतांना मिळून आल्याने सदरचा मुद्देमाल जप्त करुन पोलीस ठाणे तिर्थपुरी येथे भारतीय हत्यार कायदया प्रमाणे गुन्हा दाखलं करण्यात आला..सदरची कारवाई पोलीस अधिक्षक अजयकुमार बन्सल, अप्पर पोलीस अधिक्षक आयुष नोपाणी , अंबड चे उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. सिध्देश्वर धुमाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस ठाणे तिर्थपुरी येथील सहाय्यक पोलिस निरीक्षक वैशाली पवार, पोलिस उपनिरीक्षक प्रतिभा पठाडे, कर्मचारी चव्हाण, माळी, पोकाँ 298 पवार, महेश तोटे, बाळासाहेब मंडलीक, चालक श्री. जाटे यांचे पथकांनी केली आहे. सदर गुन्हयाचा पुढील तपास रमेश पोहार हे करीत आहेत..