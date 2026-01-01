मराठवाडा

Marathwada Crime : धारदार तलवारी आणि विनाक्रमांकाची कार जप्त; तिर्थपुरी पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई!

Sword Seizure : तिर्थपुरी पोलिसांनी धारधार तलवारी आणि विनाक्रमांकाची कार जप्त करून तीन संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. अवैध शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी आरोपींवर हत्यार कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Police Seize Sharp Swords and Numberless Car

घनसावंगी : तिर्थपुरी येथील मत्योदरी कॉलेज च्या पाठीमागे संभाजीनगर वस्ती येथे पोलिसांनी धडकेबाज कारवाई करून दोन धार धार तलवारी सह एक पांढ-या रंगाची विना क्रंमांकाची स्वीफ्ट कार असे एकून पाच लाख दोन हजार रुपयाचा मद्देमाल जप्त वकरून तीन आरोपीना ताब्यात घेतल्याची कारवाई गुरुवार (ता. एक) सायंकाळी पाच वाजेच्या दरम्यान केली.

