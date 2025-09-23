मराठवाडा

Manjra River Flood: अंबाजोगाई तालुक्यात धानोरा खुर्द परिसरात मुसळधार पावसाचा रौद्ररूप, ऊस सोयाबीन पिके पाण्याखाली

Farmers Loss: धानोरा खुर्द परिसरात मुसळधार पावसामुळे मांजरा नदीने शेतातील ऊस आणि सोयाबीन पिके पाण्याखाली गेली. शेतकऱ्यांनी तातडीने पंचनामे करून मदत करण्याची मागणी केली आहे.
अशोक कोळी
धानोरा : अंबाजोगाई तालुक्यातील धानोरा खुर्द परिसरासह मांजरा धरणाच्या वर मुसळधार पाऊस झाल्याने शेती जलमय झाली आहे. मांजरा नदीने उग्ररूप घेतले असून नदीपात्राच्या दीड किलोमीटर अंतरापर्यंत शेतातील ऊस सोयाबीन पूर्णपणे पाण्याखाली गेले आहे.

