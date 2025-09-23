Manjra River Flood: अंबाजोगाई तालुक्यात धानोरा खुर्द परिसरात मुसळधार पावसाचा रौद्ररूप, ऊस सोयाबीन पिके पाण्याखाली

धानोरा : अंबाजोगाई तालुक्यातील धानोरा खुर्द परिसरासह मांजरा धरणाच्या वर मुसळधार पाऊस झाल्याने शेती जलमय झाली आहे. मांजरा नदीने उग्ररूप घेतले असून नदीपात्राच्या दीड किलोमीटर अंतरापर्यंत शेतातील ऊस सोयाबीन पूर्णपणे पाण्याखाली गेले आहे. .धानोरा तट बोरगाव रस्त्यावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे. परिसरात जनजीवन विस्कळित झाले आहे. आपेगाव येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रा जवळ आणि 33 केव्ही उपकेंद्रा जवळ पाणी आले आहे. मांजरा धरणाच्या वर आणि धानोरा खुर्द परिसरात ता. २२ संध्याकाळी मुसळधार पाऊस झाला असून मांजरा धरणातून पाण्याचा मोठा विसर्ग सुरू असून या मांजरा काठच्या परिसरातील दीड किलोमीटर अंतरावर सोयाबीन ऊस पिके पाण्याखाली गेली आहेत..Heavy Rain: वडीगोद्री विभागात मुसळधार पावसाने नदी ओसंडून वाहली; आदिवासी कुटुंब रात्रभर पाण्यात अडकले.मांजरा नदीने उग्ररूप घेतले असून पात्राच्या दीड किलो मीटर अंतरापर्यंत पाणीच पाणी झाले आहे. मांजराकाठच्या परिसरातील ऊस सोयाबीन सह इतर पिके शेतकऱ्यांच्या हातून गेली आहेत. सतत होणाऱ्या पावसामुळे शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. जीवाचे रान करून सांभाळलेले पीक शेतकऱ्यांच्या हातून गेले आहे. धानोरा परिसरातील शेतकरी हवालदिल झाले असून पिकासाठी केलेला खर्चही शेतकऱ्यांच्या पदरात पडण्याची आशा मावळली आहे. नदीपात्राच्या दीड किलोमीटर अंतरापर्यंत शेतातील सोयाबीन पिकदिसत नसून ऊस अर्ध्याच्या वर पाण्याखाली गेला आहे. पाण्याचा मोठा प्रवाह सुरू असून परिसरातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.. आमदार मुंदडा कुटुंबिय पूर परिस्थितीवर लक्ष ठेवूनमुसळधार पाऊस झाल्याने केज आंबेजोगाई तालुक्यात बऱ्याच ठिकाणी पूर परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. आमदार नमिता मुंदडा कुटुंबीय केज आणि अंबाजोगाई ज्या ज्या ठिकाणी पूर परिस्थिती आहे त्या ठिकाणी नंदकिशोर मुंदडा आणि अक्षय मुंदडा स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करत आहेत. नंदकिशोर मुंदडा यांनी तटबोरगाव मांजरा नदीच्या परिसराची पाहणी केली. शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की पंचनामा करण्याचे आदेश आदीच दिले आहेत..Nilanga Heavy Rain : निलंगा तालुक्यात अतिवृष्टी! अनेक ठिकाणी रस्ते पाण्यात, वाहतुकीवर परिणाम, नदी, नाले, ओढ्याला पूर.शेतकऱ्यांची तात्काळ मदत करण्याची मागणीधानोरा खुर्द परिसरात सतत मुसळधार पाऊस पडत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातून उसासह सोयाबीन व इतर पिके हातून गेली असून शासनाने तात्काळ पंचनामे करून मदत करावी शेतकऱ्यांनी नंदकिशोर मुंदडा यांना निवेदन देऊन केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.